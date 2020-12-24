拥有信念和独创性的画家. December. 24, 2020 07:27. . 可以独自喊出“不是”的勇气。埃尔•格列柯是具有这种勇气的人。他否认的正是文艺复兴美术大师米开朗基罗。他无视大家都称赞其为天才的艺术巨匠，并表示，“虽然(米开朗基罗)是好人，但不知道怎么画画。”自认为比米开朗基罗更出色的这位画家之后会怎么样呢？ 希腊画家埃尔•格列柯来到罗马时，米开朗基罗和拉斐尔已经去世，但他们的影响力依然是绝对的。年轻画家们忙着沿袭大师们的艺术。追求自己独创风格的埃尔•格列柯对此感到不满。他向教皇提议，在米开朗基罗在西斯廷礼拜堂画的《最后的审判》上画自己更好的壁画，引起了人们的愤怒。最后他成了公敌，只能像逃跑一样离开罗马。 1577年移居到西班牙托莱多的他在那里生活了37年，创造了许多杰作。这幅画是他生平的最后一幅作品，是为装饰教堂内的家属墓碑而画的。耶稣的诞生是很多画家所画的主题，但是他的画与前辈大师们的不同。狭窄黑暗的洞窟内，小耶稣躺在盖着玛丽亚膝盖的白色布上。约瑟夫和3名牧童、公牛围着自体发光的耶稣敬拜，天上的天使们正在庆祝。压轴作品是严重歪曲的人体。与强调理想美和比例美的文艺复兴不同，奇怪地垂下的身体看起来像是13头身。强烈的色彩、动感的构图、严重歪曲的人体表现、光和黑暗的强烈对比等，完整地展现了埃尔•格列柯画的特征。 对于16世纪的人们来说，这种宗教画是非常陌生和不温不火的，但是他的艺术信念和独创性反而对20世纪立体派美术产生了很大的影响。虽然没有像米开朗基罗那样成功，但是想要打破规范的他的艺术却足足领先了400年。

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