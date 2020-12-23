忽左忽右的防疫和迟缓的疫苗采购，总统应该出面勒紧缰绳. December. 23, 2020 07:24. . 文在寅总统昨天在青瓦台举行的5部要员邀请座谈会上表示：“幸运的是，在防疫方面，到目前为止，韩国一直被称为模范国家，应对得很好”，“我相信今后也能很好地克服疫情。”文在寅还谈到了最近引起争议的疫苗购买问题。他的意思是，相信我们也不会太晚给国民接种疫苗，正在为止积极做准备。 正如文在寅总统评价的那样，确实，到目前为止，在没有确切的新冠治疗药物和疫苗的情况下，韩国通过保持社会距离和有体系的诊断、追踪、隔离系统，取得了超过发达国家的抑制患者人数的成果。但是现在每天的确诊患者数都在1000名左右，现有的防疫体系已经达到了极限。对于重症患者因无从获得病床而在等待中死亡的危急事态，政府也没有提出根本性的解决方法。情况并不是像总统所说的那样，能够欣然相信“今后也能克服”。 文在寅总统当天表示：“最近因为疫苗问题有很多担忧，但在过去一段时间里，生产疫苗的国家提供了许多援助和行政支援，开发出了疫苗，因此从某种角度来看，在那些国家先接种是不可避免的。”这只能被认为是想把疫苗购买出手太晚正当化的狭隘逻辑。文在寅总统虽然说着疫苗开发国和接种国一视同仁，但实际上，除了制造疫苗的美国、中国、俄罗斯等之外，全世界数十个接种国从临床试验初期开始就急于购买，早早地签订了购买合同。继加拿大、沙特阿拉伯、以色列等之后，欧盟27个国家决定年内开始接种辉瑞疫苗，新加坡正在准备年内接种。执政党昨天阻止了全球制药公司代表出席保健福利部长国会人事听证会就疫苗供应问题作证，但隐瞒与疫苗相关的现实、混淆视听，只会使问题进一步恶化。 目前是新冠疫情进入韩国以来的最大危机状况。防疫和经济两只兔子想要一起抓，但一不小心新冠疫情失控，就会连经济也陷入瘫痪，这种最坏的结局很有可能成为现实。考虑到新冠疫情结束后的监查或国会追究等问题而不想承担责任，以这种官僚主义，很难克服目前的状况。越是大的危机，作为最高指挥塔的总统越应该站在前面，在疫苗和防疫对策上提出具体而明确的远见，让国民安心。

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