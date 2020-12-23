加强推特攻势强调人权的布林肯. December. 23, 2020 07:24. by 黃仁贊 hic@donga.com. 与各国的关注相比，最近他太沉默寡言了。没有接受采访，最近一个多月里在推特上发表的文章也有10多篇。这就是美国当选总统拜登提名的国务卿托尼·布林肯（58岁）。 虽然他发推文的举行并不活跃，但通过阅读他的推文，还是能看出某种程度的“一贯性”。对于最近发生的国际人权问题，他简短地表明了立场。大部分是对轻视人权国家的警告和批评。 上个月埃及人权团体与外国大使举行座谈会，告发本国的人权现状后，埃及当局以涉嫌恐怖活动为由逮捕了3名团体成员。对此，布林肯发推文称，“会见外国大使并不是犯罪”。同月，埃塞俄比亚总理阿穆德向叛军发动军事作战，导致数百人死亡，数万人走上避难之路，地区局势发生动荡，布林肯警告说：“对埃塞俄比亚的人道主义危机深表忧虑。”本月伊朗政府处死反政府媒体人鲁霍拉·扎姆后，他在推特上链接相关报道，委婉地表示了不满。 不过，他对朝鲜十分谨言慎行。自从被提名为国务卿后，他的对朝信息就再也没有出现过。朝鲜也没有对拜登当选或提名布林肯发表任何意见。 但是，布林肯的对朝看法已经广为人知。在大选前夕的9月份的采访中，他把朝鲜国务委员会委员长金正恩称为“最恶的暴君（worst tyrants）之一”。换句话说，对他来说，朝鲜是暴君行使暴政的最恶劣的人权蹂躏国之一。 这种看法从过去的行动中也能感受到。他在2015年支持了收集朝鲜侵犯人权事例的联合国人权事务高级专员署首尔办事处的设立。第二年，作为改善与朝鲜的关系的条件之一，他还提到了停止侵犯人权行为。 布林肯之所以一直关注人权问题，与他的成长背景有关。因为他的先辈是侵害人权的受害者。 他在上个月发表被提名为国务卿的感想时，详细介绍了这一家族史。他的爷爷为了躲避俄罗斯对犹太人的迫害，奶奶为了躲避匈牙利的共产统治，先后来到了美国。他介绍说，自己还是小学生时离婚的母亲再次遇到的继父是在波兰比阿里斯托克被屠杀的900名儿童中唯一幸存下来的大屠杀幸存者。不仅如此。本月，他在推特上再次提及了这样的家族史，并上传了视频，称“我的家族史引领了我走上公职”。这也被解读为，如果当选国务卿不会忽视人权问题的决心。 布林肯被称为拜登的“另一个自我（知己，Alter ego）”。他与拜登在参议院外交委员会活动时结缘，同甘共苦20年，并共享了对主要政策的信念。实际上，就像布林肯将金正恩称为“暴君”一样，拜登在上次的大选讨论会上也称其为“恶棍（thug）”。也就是说，两人对朝鲜的看法也很相近。 对此，有预测认为，如果朝鲜不出来对话，拜登政府可能会抓住朝鲜人权等问题进行追加制裁。拜登政府宣称将废除特朗普的美国优先主义，强调民主、人权和法治，对朝鲜人权问题提出批评，似乎也是早已预定的步骤。 在这种情况下，韩国执政党强行处理的《禁止对朝鲜传单法》似乎正成为国际人权问题。不仅是国际人权团体，美国政府、议会、英国议会也加入其中，对韩国政府维护人权的意志表示怀疑。 问题是重视人权的拜登政府一旦下个月上台，《禁止对朝鲜传单法》很有可能成为韩美之间更加尖锐的争论焦点。因为，如果涉朝人权团体试图散发传单，而韩国政府开始实际适用《禁止对朝鲜传单法》，国际社会对侵犯人权的忧虑就会变成现实。政府和执政党将国际社会的忧虑称为干涉内政，强行实施法律，这只会增加矛盾和混乱。作为普遍价值的人权问题的指责应该被接受。

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