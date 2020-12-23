MLB“最佳左手投手”...柳贤振荣膺“沃伦斯潘奖”. December. 23, 2020 07:25. by 金培中 wanted@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟队)被认可为美国职棒大联盟(MLB)最佳左手投手。 美国日刊《俄克拉何马》22日报道称：“柳贤振当选2020赛季沃伦斯潘奖(Warren Spahn Award)得主。”沃伦斯潘奖评选委员会阐明了评选理由，“柳贤振在因新冠疫情扩散带来的困难环境中也表现得非常活跃。”这是亚洲选手首次获得沃伦斯潘奖。 沃伦斯潘奖是为纪念在MLB亚特兰大勇士队的前身波士顿红袜队效力23年(1942年至1965年)，获得左手投手总计最多胜利363场，入选美国棒球名人堂的传奇投手沃伦•斯潘(1921∼2003年)而于1999年由俄克拉荷马体育博物馆设立的。这是颁发给一个赛季中表现最出色的左手投手的奖项，获奖者同时拿下当年最佳投手获得的赛扬奖的情况也很多。 从曾与金炳贤(41岁)一起效力于亚利桑那响尾蛇队的兰迪•约翰逊(退役•1999~2002赛季)开始，到柳贤振效力洛杉矶道奇队时期的前队友克莱顿•克肖(2011、2013~2014、2017赛季)、CC萨巴西亚(退役•2007~2009赛季)等MLB最佳左手投手都获得了该奖项。获得该奖项最多的是约翰逊和克肖的4次。 效力于道奇队的柳贤振在上个赛季取得了MLB平均责任失分第一(2.32•14胜5负)的成绩，在赛季结束后，他本非常有望获得沃伦斯潘奖。但是最终他败给了去年世界大赛(WS)冠军得主华盛顿国民队的帕特里克•科宾(14胜7负，平均责任失分3.25)。 获得自由签约选手(FA)资格，身穿多伦多队队服的柳贤振，因新冠疫情而减少为60场比赛(之前162场比赛)，本赛季取得了5胜2负、平均责任失分2.69的出色表现。在所有左手投手中，他的胜场数排在第3位，平均责任失分则排在第2位。在肩负最佳投手重任的柳贤振的活跃下，多伦多队自2016年以后时隔4年再次进入了季后赛。评选委员会也高度评价了柳贤振在艰难的环境中发挥领导能力的表现，因新冠疫情多伦多队无法使用加拿大的主场而只能临时使用美国纽约州球场。 由于担心新冠疫情扩散，颁奖典礼无法举行，因此看不到柳贤振获奖的场面。据悉，回国后进行个人训练等度过休赛期的柳贤振也通过报道得知了自己获奖的消息。

한국어