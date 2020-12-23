用“双重拍摄”揭露的都市双重性. December. 23, 2020 07:25. by 金民 kimmin@donga.com. 爱马仕财团运营的首尔江南区Attelie爱马仕将举办法国艺术家西普利昂•盖亚尔(40岁)的个人展。以柏林为基础展开活动的新进作家盖亚尔以法国巴黎近郊、美国洛杉矶、墨西哥坎昆等多个地区的城市风景为素材创作了作品。在此次展示会上，将展示23幅拍立得照片、2幅雕塑、2幅影像作品。 作为展示场主轴的拍立得照片中的一部分是今年2月初在洛杉矶拍摄的。这是盖亚尔在因新冠疫情禁止移动之前进行的最后一次旅行。作品采用了“二次曝光(双重曝光)”手法，在一次拍摄的画面上叠加了另一个画面。 其中之一的“Everything but Spirits”(除精神以外的一切)在超市的啤酒冰箱上叠加了植物的照片。在洛杉矶消费的啤酒中，实际上没有在南加州酿造的，植物也由许多外来品种组成。这是隐喻没有根基的城市风景的部分。 影像作品《黄金和镜子之都》中也出现了相似的样子。这里是以墨西哥著名休养地兼古迹坎昆为背景的。坎昆承载着数千年前玛雅帝国的痕迹，但1970年代以后被开发成旅游胜地，在遗址上建造了酒店、夜总会、高尔夫球道和高速公路。 用16毫米胶卷拍摄的作品展现出美国的团体游客穿着比基尼，以烈酒引以为豪的样子。这是隐喻对地区历史和文化漠不关心，沉迷于娱乐的城市面貌。 国立现代美术馆收藏的影像作品《湖拱》(2007年)是用Handycam数码相机拍摄盖亚尔和朋友一起在夏天玩水的场景。以巴黎郊区的建筑物和人工湖为背景，两名青年正在享受夏天。但其中一人跳入湖中，被浅水弄破鼻子，满脸是血。在没有导演的情况下偶然记录下来的该视频指出了作为新城市计划的一环形成的风景的双重性。展示会将持续到明年1月17日。

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