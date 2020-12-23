文在寅：“疫苗开发国先行接种是在所难免的”. December. 23, 2020 07:25. by 朴孝睦记者、金俊日记者 tree624@donga.com,jikim@donga.com. 文在寅总统22日就新冠病毒疫苗表示：“过去一段时间里，生产疫苗的国家提供了许多援助和行政支援，开发出了疫苗，因此从某种角度来看，在那些国家先接种是不可避免的。” 文在寅当天在青瓦台举行的五部要员邀请座谈会上表示：“最近因为疫苗问题很担心。我们相信国民接种疫苗也不会太晚，正在积极做准备。”在疫苗供给延迟的不安感扩散的情况下，他并没有提及具体的疫苗供应计划，而是说明了开发国优先接种的正当性。 虽然韩国政府以明年第一季度开始接种为目标，正在确保疫苗的数量，但美国、英国等主要疫苗生产国已经开始接种疫苗，新加坡疫苗非生产国也计划年内开始接种。 文在寅接着说：“幸运的是，在防疫方面，到目前为止，韩国一直被称为模范国家，应对得很好”，“今后也会以国民的公民意识和共同体意识很好地克服这个问题。”对于经济状况，他提到了韩国的增长率在经济合作与发展组织37个国家中居首位等，并表示：“如果加上明年，预计韩国将成为能够回到新冠危机之前的少数几个国家之一。” 对此，保守在野党表示，“这是在回避对未能确保疫苗的责任”，要求他向国民道歉。“国家的力量”党新冠特别对策委员长申相珍（音）批判道：“预计12月或明年1月内接种的新加坡、日本、澳大利亚、加拿大、墨西哥、智利等国家和地区，辉瑞和莫德纳也都不是本国的制药公司，他们却提前购买了，又当如何看待呢？”

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