“英国变异病毒，儿童可能和成年人一样容易感染”. December. 23, 2020 07:25. by 巴黎=金润钟 常驻记者 /纽约=刘才东 常驻记者 zozo@donga.com,. 对于在英国迅速扩散的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)变异病毒，比起现有病毒，儿童更容易感染。虽然之前12岁以下儿童的新冠病毒感染率比成年人低，但儿童感染该变异病毒的易染程度不亚于成年人。 据《路透社》等媒体报道，英国政府下属的咨询集团所属的科学家21日(当地时间)在记者会上表示：“儿童似乎更容易感染变异病毒。随着病毒进入人类细胞的方式出现变化，儿童的感染也会变得容易。”也有预测称，变异病毒可能已经在更多的国家扩散，但由于检测技术等问题，尚未得到确认。 冠状病毒通过附着在表面的突起，即S蛋白(S-Protein)与人体细胞的受体(ACE2)相结合的方式侵入。医疗界一直分析认为，儿童的受体数量比成年人少，不易感染。但是，变异病毒与数字无关，与受体很好地结合在一起，儿童也像成年人一样容易感染。 据悉，该变异病毒的传播力比现有病毒最高高出70%，因此，泰国、西班牙、巴基斯坦等国家也阻止了从英国起飞的飞机入境，从而使全世界禁止从英国起飞的飞机入境的国家增加到40多个国家。欧盟(EU)决定讨论对英国发生的变异病毒的共同应对。 美国纽约州也决定加强对从英国乘坐飞机入境的美国公民的限制。纽约州决定，向英国英国航空公司、维珍航空公司及美国达美航空公司从英国飞往纽约的航班乘客要求必须出示“新冠病毒语音确认书”。英国航空的搭乘者将从22日开始，剩下的两个航空公司将在本周内实行。 但是世界卫生组织(WHO)认为，变异病毒还没有蔓延到无法控制的状态。WHO紧急应对组组长迈克尔•瑞恩21日在记者会上表示：“变异病毒摧毁现有新冠病毒疫苗的可能性很小。通过各国的防疫措施，可以控制传播”，要求持续防疫。

한국어