拜登接种疫苗：“期待第二剂注射”. December. 23, 2020 07:25. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国当选总统拜登公开接种了美国制药公司辉瑞开发的新冠病毒疫苗。这一场面通过电视和优兔（YouTube）进行了现场直播。随着人们对疫苗安全性的担忧持续不断，拜登亲自了展示了“下届总统也接种了疫苗”。 拜登当天下午在特拉华州纽瓦克的克里斯蒂亚娜护理医院，在左肩上接受了第一次疫苗注射。78岁的拜登在接种疫苗后说：“打疫苗一点都不用担心，我已在期待第二剂注射。”他还向疫苗开发者和医疗团队等表示感谢，称“我们亏欠他们很多”。 他还提到了特朗普政府的疫苗开发项目“曲速行动”，评价说：“特朗普政府在疫苗开发方面发挥了作用，在一定程度上功不可没。”拜登的夫人吉尔女士当天上午另行接受了接种。当选副总统卡梅拉·哈里斯计划与拜登拉开时间，在圣诞节之后接种疫苗。到目前为止，副总统迈克·彭斯、众议院议长南希·佩洛西、参议院共和党议会代表米奇·麦康奈尔等人已经公开注射了疫苗。 美国的防疫总指挥、美国过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇和卫生部长艾扎计划22日接种莫德纳公司的疫苗。21日，世界上首例莫德纳疫苗在美国接种。目前，特朗普总统尚未透露何时接种疫苗。 欧洲也已批准辉瑞疫苗，接种进入了倒计时。在欧洲医药品安全厅21日劝告认可辉瑞疫苗符合安全性标准几小时后，欧盟执行委员会做出了批准决定。因此，欧盟27国最早将从27日开始接种疫苗。 在这种情况下，美国国会21日以压倒性的赞成票通过了旨在应对新冠疫情的8920亿美元（约989万亿韩元）规模的经济扶持法案。

한국어