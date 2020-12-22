LPGA巡回赛赛季最终战CME集团巡回赛锦标赛冠军高真荣. December. 22, 2020 07:31. by 金正勋记者 hun@donga.com. 在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情余波中，韩国选手在本赛季美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛上合作斩获7个冠军，展示了女子高尔夫最强国的面貌。 韩国选手们在21日结束的赛季最后一场比赛—巡回赛锦标赛上，由高真荣夺冠，取得了韩国选手今年的第7场胜利。至此，韩国已超过美国(6胜)，成为LPGA巡回赛本赛季夺冠次数最多的国家。随着新冠疫情的流行，在当初预定的33个大会中只举行18个的恶劣条件下，韩国从2015年开始连续6年保持了最多胜场第一的位置。 赛季初期，老队员的表现非常突出。今年2月在澳大利亚举行的大公开赛上朴熙英(33岁)获得冠军，“高尔夫女皇”朴仁妃(32岁)在澳大利亚公开赛上获得冠军，向人们发出了复活的信号弹。因新冠疫情而中断的巡回赛重新开始后，9月在全日空锦标赛上，李美林(30岁)以惊心动魄的反败为胜，夺得了个人职业生涯第一个大满贯赛事的冠军。 下半年，金世煐(27岁)在KPMG PGA锦标赛和鹈鹕锦标赛上接连登上了冠军宝座。金世煐也享受着生平第一次获得大满贯赛冠军的喜悦。另外，在今年最后一场大满贯赛事美国女子公开赛上，曾在韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛上活动的金阿林(25岁)以非会员身份参赛，以黑马姿态获得了冠军。在今年计划举行的5场大满贯赛事中，除了被取消的依云锦标赛外，韩国选手在其他4个大赛中都获得了3座冠军奖杯。奖金排名前三位的选手都是韩国选手(高真荣、金世煐、朴仁妃)。赛季奖金突破100万美元的选手也只有这三人。

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