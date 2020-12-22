变异新冠病毒扩散拉响警报，各国纷纷禁止从英国出发者入境. December. 22, 2020 07:31. by 金潤鍾, 李美智 zozo@donga.com,image@donga.com. 鉴于比现有的新冠病毒传播力更高的“变异”病毒出现超越震源地英国、扩散到其他国家的迹向，各国迅速采取了限制移动的措施。 当地时间20日，据世界卫生组织和欧洲疾病控制预防中心透露，除英国外，荷兰、丹麦、比利时、意大利、澳大利亚也报告了变异的新冠病毒。 世界各国纷纷采取了行动，禁止从英国出发者入境。法国从21日0时开始中断48小时来往英国的所有交通。荷兰、德国、意大利、沙特阿拉伯、加拿大、土耳其等国禁止从英国出发的航班入境。法新社援引德国高层官员的话报道说，欧盟正在讨论27个成员国层面的共同应对。 此前的19日，英国最高医疗负责人克里斯·惠蒂表示：“经确认，正在英格兰东南部地区扩散的变异病毒的传播速度比原来快70%。”对此，英国将相关病毒扩散地区伦敦等地的应对级别提升到了最高级别四级。 据韩国防疫当局透露，该变异病毒是5月引发首尔市龙山区梨泰院俱乐部集体感染的G组病毒的一种。疾病管理厅长郑银敬在21日的通气会上表示：“正在讨论对英国入境者在解除隔离前的检查中出现阳性时进行是否变异的监测的方案”，“对入境者的控制将通过相关部门和危险度评价，尽快采取措施。”

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