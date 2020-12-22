继联合国、美国、英国之后，日本也有声音要求韩国“重新考虑《禁止对朝鲜传单法》”. December. 22, 2020 07:31. by 尹完准记者、崔智善记者、东京=常驻记者 朴亨俊 zeitung@donga.com、aurinko@donga.com、zeitung@donga.com. 继联合国、美国和英国之后，日本也抨击韩国共同民主党在国会强行通过的《禁止对朝鲜传单法》（南北关系发展法修订案），国际社会认为应该重新考虑实施该法案的舆论正在扩散。但共同民主党内，连同下届总统有力候选人、同时也是该党党首的李洛渊代表也出面反驳国际社会的意见，引起可能在国际上招致孤立的担忧。文在寅总统最早将于22日在国务会议上批准该法案。 日本《朝日新闻》21日在题为《应该一贯坚持自由原则》的社论中，就《禁止对朝鲜传单法》声称：“应该重新考虑屈服于朝鲜不合理的要求、限制公民权利的措施。”该报称：“文在寅政权以执政党在国会中占据多数席位为背景，强行通过民意分裂的法案”，“该法案中还包括有可能损害公民自由和民主原则的内容。”英国上院议员大卫·奥尔顿当地时间20日以“针对朝鲜的超党派议员团体”共同主席身份，在致英国外长多米尼克·拉夫的信函中，将《禁止对朝鲜传单法》定义为“言论钳制法（gag law）”。 但是，李洛渊当天在该党最高委员会议上表示：“对于限制对朝鲜散发传单的修改，一些人声称侵害言论自由、与增进朝鲜人权背道而驰。这种主张存在着从错误信息出发的误解与歪曲”，“美国国会部分人士提出重新讨论修订法，令人遗憾。”

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