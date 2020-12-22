现代建设今年城市整备订单额达4.7383万亿韩元. December. 22, 2020 07:32. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 现代建设21日表示，今年的城市整备事业订单额创下了自1947年创立以来的最高纪录。 21日，据现代建设透露，今年城市整备事业订单额为4.7383万亿韩元，比现有的最高额2017年(4.6468万亿韩元)增加了约1000亿韩元。现代建设从今年3月釜山“凡川1-1区域城市环境整备事业”开始，到本月19日承揽的京畿道龙仁市“现代星宇8园区改造工程”，共获得了17个整备事业。特别是今年6月首尔龙山区汉南3区域再开发工程中标，为今年达成历史最高订单额做出了巨大贡献。汉南3区再开发事业事业费总额高达7万亿韩元，工程费用达1.7377万亿韩元。

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