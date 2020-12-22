请参观一下联合国教科文组织指定的“世界遗产”. December. 22, 2020 07:32. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 济州金宁窟龙泉洞窟、水原华城、公州宋山里古坟群、安东河回村…. 明年8月至10月，将在全国4个地区举行以演出、探访、展示等多姿多彩的方式与被列入联合国教科文组织的世界遗产见面的世界遗产庆典活动，其中包括△济州 △京畿水原华城 △百济历史遗址地区(公州扶余益山) △安东等。 今年首次启动的世界遗产庆典是为了共享人类资产—世界遗产的价值而举办的。今年7月至9月，在济州火山岛和熔岩洞窟、韩国的书院(陶山书院、绍修书院、滥溪书院等9处)、庆州历史遗迹地区共3个地区举行。 明年的活动将由文化遗产厅、韩国文化遗产财团和各地方自治团体共同筹备。10月，济州将以“生命循环”为主题，在城山日出峰、拒文岳熔岩洞窟系等地举行“济州火山岛和熔岩洞窟”活动。平时不公开的平川窟、金宁窟、龙泉洞窟、堂处物洞窟等只有在活动期间才可以见到。在建立参观这些洞穴的特别探险队的同时，还计划准备展示及艺术项目。 在庆北安东，河回村陶山书院、屏山书院、凤停寺以“收容和创意”为主题，将于9月举行活动。口号是“安东创造的世界遗产，创造未来的人类价值”。在河回村芙蓉台欣赏从长长的烟火中掉落的烟花，与音乐一起享受船游灯会。陶山书院和屏山书院实行夜间开放，体验书院文化的项目。 在由公州公山城和宋山里古坟群、扶余定林寺址和陵山里古坟群、益山弥勒寺址和王宫里遗址组成的百济历史遗址区，以“灿烂的遗产、AGAIN百济路”为主题，将于8月举行传统演出，融合尖端技术，运营各种节目。正在准备无人机表演、创作音乐剧、创作歌舞乐剧、合唱演出。此外，还计划融合公州仙鹤里背架游戏、恩山别神祭、裡里农乐等无形文化遗产和创作国乐进行展示。 水原华城以“水原华城仪轨还存在”为主题，将于9、10月举行活动。包括正祖大王的出行场面在内，将再现宴席“落成宴”。夜间军事训练“夜操”也将亮相。通过照明投影再现水原华城的建城场景，并以正祖的生活为主题，展示利用光线的光艺术作品。音乐会、儿童木偶剧、重现朝鲜时代武科考试等活动也在准备之中。 文化遗产厅活用政策科科长金钟胜表示：“在新冠肺炎疫情下，今年举行的世界遗产庆典得到了市民们的热烈响应，起到了点燃激活旅游产业火种的作用”，“明年也会在各地区推出个性鲜明的项目，让市民更近距离地感受和体验世界遗产，打造地区代表性的文化旅游资源。”

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