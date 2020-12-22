发展中国家防止森林荒漠化效果显现，气候变化减速. December. 22, 2020 07:32. by 李基鎭 doyoce@donga.com. 由森林厅主导的“亚洲森林合作组织(AFoCO)”16日获得了联合国大会的观察员(observer)地位。在韩国主导的国际机构中，获得联合国观察员地位是继“全球绿色增长研究所”之后的第二次。这是唯一一个森林领域的国际机构。 AFoCO是为了应对气候变化和森林复原等国际森林悬案，并加强亚洲国家之间森林领域的合作，于2009年在济州举行的韩-东盟特别首脑会议上由韩国政府提出的。之后经过会员国的加入和设立准备，于2018年成立，事务局设在首尔汝矣岛森林展望中心。韩国、越南、东帝汶、不丹、缅甸、柬埔寨、文莱、菲律宾、老挝、泰国、印度尼西亚、哈萨克斯坦、蒙古等13个国家作为成员国参加，新加坡、马来西亚作为观察员参与其中。 联合国的观察员国际机构共有103个。AFoCO期待今后通过联合国森林论坛(UNFF)、森林协议体(CPF)等参与，将亚洲地区的森林悬案推向全球森林政策讨论的行列。 ● 生存危机中的人类，森林是答案所在 联合国环境规划署(UNEP)高层最近指出：“埃博拉、艾滋病、非典、甲型H1N1流感、MERS、新型冠状病毒肺炎(COVID-19)等50年来威胁人类的典型新生传染病是因始于毁坏山林等破坏环境和盲目开发的动物而引起的传染病。”另外，有研究结果表明，如果森林面积受损1平方公里，由于媒介扩散现象，疟疾发病件数平均会增加27件。 另据悉，世界碳排放量的12%是由森林破坏引起的，其中25%是由森林火灾引起的。著有《枪炮、病菌与钢铁》、《第三只黑猩猩》、《性爱的进化》等著作的作者杰瑞德•戴蒙德教授(69岁)认为：“虽然新冠病毒正在世界范围内扩散，但与正在慢慢杀死人类的三个问题，即气候变化、资源枯竭、社会不平等相比，这是轻症。”由此可见，各国对气候变化的忧虑。 相反，通过森林扩充碳吸收源是应对气候变化最有效、最迅速的手段。AFoCO获得联合国观察员地位也证明了森林在如此世界性的威胁下是多么的珍贵。 AFoCO逐渐成为解决这一问题的代案机构。AFoCO今后将在新冠疫情、气候危机等人类面临的危机中强调森林的作用，并更加积极地与韩国、亚洲国家合作应对危机。 ● 亚洲主导的森林领域国际合作 AFoCO以获得联合国大会观察员地位为契机，与联合国三大环境公约(气候变化、生物多样性、沙漠化防治)的履行和世界森林论坛(UNFF)、可持续开发的高层政治论坛(UN HLPF)等其他国际合作体制奠定了合作基础。 特别是，为了配合明年开始的“联合国生态界恢复10年计划”，通过亚洲地区的森林，最大限度地发挥气候和环境危机应对作用，将参与国际共同的努力。今后将扩大成员国范围，实现财源多元化，扩大气候变化相关国际合作过程中的影响力。 通过从机构设立开始持续推进的亚洲发展中国家的森林合作事业，努力扩充森林碳素吸收源、减少气候变化引起的森林灾害、增进山村地区居民收入等，预计将会进一步扩大改善贫困的努力。 山林厅厅长朴钟浩表示：“与传染病引发的经济损失相比，减少森林损毁的投资是费用高效、明智的选择”，“今后以亚洲森林合作机构为中心，通过森林领域的投资与合作，将开启更可持续、更包容、更安全的‘后新冠疫情时代’。”

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