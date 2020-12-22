这是美国病毒疫苗剧大逆转的开始吗？. December. 22, 2020 07:32. by 兪載東 jarrett@donga.com. 这难道是最终的开端吗？最近，整个美国一片纷扰。14日凌晨，小手关节大小的药瓶里装满干冰的特殊容器运抵纽约长岛的一家医院。医院随后向国内外媒体宣布将举行历史性的记者会。 当天，记者乘坐的“优步”汽车的司机说：“这不是美国第一家接种疫苗的医院吗？今天真是了不起的一天。”记者脑中暂时闪现一个念头，51年前美国人听到登月消息后，是不是有与此类似的感受。 美国的“1号接种者”——护士桑德拉·林赛出现在了记者会现场。林赛对记者们说：“在现场目睹了很多痛苦和死亡。希望我的接种能够成为结束那段痛苦时间的开始。”其他医疗人员也在镜头前当场注射了疫苗。每当一人结束接种时，周围都爆发出欢呼声。展现在眼前的，是人们看着大人们打针纷纷鼓掌的陌生景象。医院负责人按捺不住喜悦地说：“今天是历史性的日子。而且我们医院还是第一个，真是太高兴了。” 在美国，每天约有3000人死于新冠疾病。每天都有与“9·11”恐怖袭击事件相当的伤亡者出现。因此美国人认为现在处于战时状态，也全然令人没有违和感。 今年5月开始的美国政府的疫苗开发项目被冠以“曲速（Warp Speed）”的别称。“Warp（扭曲）”是科幻电影《星际迷航》中飞得比光速还要快的导航。负责该行动运营的四星将军将向全国各地运送疫苗的工作比喻为第二次世界大战的诺曼底登陆作战。感觉像在看一部战争电影。在病毒最可怕的扩散时期出现了疫苗，这一点也非常具有戏剧性。 美国计划到明年3月为止给1亿人接种疫苗，至少在6月份实现集体免疫。如果按计划进行，美国将成为全世界最早摆脱新冠噩梦的国家。疫苗将成为“游戏规则改变者”。想到此前一段时间里美国受到病毒最大的伤害、成为各国嘲笑的对象，这是巨大的反转。 当然，距离新冠疫情的结束还有很长一段时间，对疫苗的安全性的担忧也依然存在，但很难否认，从目前来看，美国比任何国家都早找到了痛苦的隧道的出口。 上周末，美国主要报纸同时刊登了副总统迈克·彭斯和众议院议长南希·佩洛西注射疫苗的照片。据说，当选总统拜登和3名前任总统也即将接种疫苗。平时，美国政界人士在朝野之间相互撕扯，但在关系到国家命运的疫苗面前，他们掩盖了所有矛盾，最终融为一体。这都归功于他们共同的判断，即，疫情有可能完全吞噬国家，疫苗有可能成为唯一的出路。现在我们经历的疫苗事件，是因为没有那样的领导能力、迫切感、判断力才会付出的代价，这种想法始终萦绕在脑海里。

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