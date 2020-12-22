称针对《禁止对朝鲜传单法》的国际批判为“干涉内政”……难道要采取独裁国家式应对？. December. 22, 2020 07:32. . 国际社会对韩国政府和执政党强行处理《禁止对朝鲜传单法》的批评日益扩散。继美国国会下属机构预告将召开韩国人权听证会、联合国朝鲜人权特别报告官劝告重新考虑之后，英国议会中出现了敦促本国政府介入的呼声。日本《朝日新闻》也发表了批评社论。但共同民主党反驳说：“这是对韩国内政的说三道四性干涉。”该党党首李洛渊代表等领导层昨天对美国国会表示“遗憾”。 面对国际社会的批评，韩国政府和执政党采取指为“干涉内政”的应对措施，是窘迫之余的拙劣招术。对于维护人类普遍价值和韩国宪法保障的表达自由的问题，不能分出内政和外政。这与外界批判人权镇压时经常提到“侵犯主权”的朝鲜、中国等独裁国家，甚至过去韩国军事政权所拿出的逻辑没有什么两样。如果想到因为这样的内政干涉，才有了今天韩国的民主，就不会有这种自相矛盾的说法。要不然，怎么会连曾担任金大中、卢武铉政府高层职务的外交专家也会指责政府的逻辑“词穷理屈。” 统一部上周发布的说明资料中说：“存在部分‘脱北者’煽动散布带有新冠病毒的物品，导致朝鲜强烈反对的事例。”这是把一度在网上流传的传言也当作了批判韩国国民“脱北者”的素材。共同民主党昨天与边境地区居民代表举行恳谈会，提出这是为了保护国民的生命和安全而采取的措施。这可能是为了强调不是根据朝鲜政权的反驳而制定的所谓“金与正下命法”的概念转换。但是，它掩盖不了这种政治转移视线是侵犯普遍性价值的案件的本质。 《禁止对朝鲜传单法》的风波不会以一时的逆风而告终。不仅在国内被卷入违宪诉讼，在国际上受到指责，还会对韩国政府今后的对外关系成为非常现实性的难关。尤其是重视民主和人权的美国拜登政府，预示着会与以与独裁者交好为荣的前任时期完全不同的外交。这将对韩美同盟乃至朝核问题的解决产生负面影响。即使从现在开始，文在寅总统必须承认，自己想体验到“巨大执政党”的力量的价值，却未能看到价值的力量，并对该法案行使否决权。

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