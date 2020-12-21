幸福者的共同点. December. 21, 2020 07:21. . “即使遇到不愉快的情况，也不会被逼到严重的地步，而是能够积极转换，这种能力是成熟的防御机制，幸福健康的生活的人大部分都拥有这一能力。”——乔治·贝兰特《幸福的条件》 防御机制是指，为了保持从感情的伤口守护心灵的平静，无意识中保护自己的心理作用。这是每个人都有的能力，大体上和性格上的特性有关。最常见的方法就是“投射”。把对我所经历的情况的愤怒转嫁给其他对象来表达。虽然通过流露愤怒，可以暂时消气，但最终会积累起来，变得更大，并有可能成为忧郁症或酒精依赖症。“控制”则是指进行调整，严格管理自己周围的对象，避免发生这种情况。 但是，即使可以回避，最终会变得更加艰难。变得更加敏感，消耗异常多的能源。哈佛大学精神健康医学教授乔治·贝兰特从1938年开始，一生跟踪观察了814名不同群体的人。他们是哈佛大学法学院毕业生、智能出众的女性、大城市出身的高中辍学者。对于他们来说，压力并不是幸福生活中的重要变数。以积极的态度对待引发压力的状况的人，最终会感到更加幸福。 安东尼·皮雷利1941年在波士顿一个连暖气都不太具备的简陋房子里，与有酒精依赖症、家庭暴力的父母生活在一起，但47年后成为了大企业家。据说，得益于他一生的“平静祈祷”，他才拥有了勇气和耐心。我们也可以拥有成熟的防御机制。“神啊，不能改变的，请赐予我可以接受的平静，可以改变的，请赐我可以改变的勇气，以及可以知道两者差异的智慧。”

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