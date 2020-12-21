现代汽车将以氢燃料汽车为先导，2022年重新进军日本市场. December. 21, 2020 07:21. by 金道炯 dodo@donga.com. 预计现代汽车将以环保型汽车氢燃料电动汽车(FCEV)和纯电动汽车(EV)为先导，再次进军11年前撤离的日本市场。 据《日本经济新闻》20日报道，现代汽车将于2022年在日本市场推出氢燃料电动汽车代表车型“Nexo”(照片)。据观测，现代汽车将于9月新建立日语版轿车专用网站，并大举宣传环保汽车，再次进军日本市场。 据《日经新闻》报道，现代汽车为了重新进军日本市场，从去年夏天开始进行了市场调查。虽然内燃机车未能进军日本市场，但只要以氢燃料电动汽车或电动车品牌的优势为先导，就可以以新的形象接近日本消费者。 据悉，现代汽车为在2022年率先推出Nexo，获得了在日本市场销售所需的认证。在和日本丰田、本田竞争中的氢燃料电动汽车市场，现代汽车今年在全球市场上的占有率达到70%以上。 《日经新闻》还透露，现代汽车正在研究从明年开始向日本市场投入在电动汽车专用平台生产的纯电动汽车的方案。在全球汽车市场上，现代汽车被评价为比丰田等日本品牌更快一步实现电动化。 《日经新闻》报道称，日本政府采取提高购买补助金等促进电动汽车普及的政策，氢气充电站和电动汽车充电机等相关基础设施迅速扩充，这也是现代汽车决定再次进军日本市场的背景。 2001年开始在日本销售轿车的现代汽车在2000年代中期借助韩流热潮展开了攻击性营销，但是到2009年为止，仅累计销售了1.5万多辆，之后公司方面停止了日本轿车事业，只留下商用车和研究开发(R&D)组织。但是，现代汽车对日经新闻的报道表示保留立场，称“虽然一直以开放的姿态观察新潜在市场，但关于进军日本市场，目前尚未确定”。

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