英国：感染力高70%的新冠病毒变异扩散，新设第四级措施紧急封锁伦敦等地区. December. 21, 2020 07:22. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 随着新冠病毒的变异品种在英国迅速扩散，英国政府公布了紧急封锁首都伦敦等英格兰南部地区的措施。英国政府表示，虽然该变异病毒比现有的新冠病毒感染力高70%左右，但不会降低疫苗的效果。 据英国广播公司（BBC）等媒体19日报道，英国首相鲍里斯·约翰逊当天通过视频会议讨论了新冠疫情应对方针，并通过对国民广播表示：“将防控新冠体系从原来的三级调整为四级，从20日开始在伦敦和英格兰东南部地区适用第四级。”虽然该地区已经下达了防控新冠疫情级别中最高的第三级，但英国认为有必要采取更强化的措施，因此新设了全面封锁的第四级。 在第四级措施中，除医院和药房等必需设施外，其他行业都必须关门，如不能在家办公，除上学、保育等目的外，必须呆在家里。在室外可以见面的人限定为1人，室内会见其他家庭成员的行为也将被全面禁止。 另外，英国政府原先决定放宽封锁措施，以便在圣诞节前后（23日∼27日）期间最多有三户家庭见面，但第四级措施决定不再允许。其他地区也只在圣诞节当天实行缓和措施。英国政府决定先在30日之前适用第四级措施，然后决定是否继续实施。约翰逊说：“我们无法按照计划过圣诞节。” 英国政府的立场急剧转变是因为被称为“VUI-2012/01”的新冠病毒变异。约翰逊表示，该变种病毒的感染力比现有病毒大70%，最多可以提高0.4的传染指数。但英国卫生部长马特·汉考克14日在议会上解释说：“没有证据表明变异病毒会引发更严重的疾病或使疫苗。” 其他欧洲国家也在年底年初担心新冠疫情的扩散，提出了封锁措施。意大利表示，将在圣诞节前后的24日∼27日、本月31日和明年1月3日、5、6日（主显节）等三次采取封锁措施。瑞士也决定从22日开始中断所有餐厅和酒家的经营，为期一个月。奥地利也从26日开始实施限制非必需行业店铺运营和外出等的第三次封锁。

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