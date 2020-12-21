“不败拳击手”崔贤美在美国第8次成功卫冕. December. 21, 2020 07:22. by 李元洪 bluesky@donga.com. 脱北拳击手崔贤美(30岁)第8次成功卫冕了世界拳击协会(WBA)女子超轻量级拳击冠军。 19日，崔贤美在美国佛罗里达州好莱坞的塞米诺尔硬石娱乐场酒店举行的冠军争夺战中，以3比0战胜哥伦比亚选手卡莉斯塔•西尔加多(32岁•哥伦比亚)。崔贤美在自己的首次海外访问赛中取得胜利，延续了18胜(4KO)1平的不败记录。本场过后西尔加多的战绩变为19胜(14KO)3平12负。崔贤美面对强击手西尔加多，从一开始就展开不退缩的积极进攻，并最终取得了胜利。出生于北韩平壤的崔贤美于2004年逃离北韩，并于2008年在韩国首次参加职业拳击比赛。 另外在同一地点举行的国际拳击联盟(IBF)中量级拳王争霸赛中，韩裔拳手根纳迪•戈洛夫金(38岁•哈萨克斯坦)4次击倒卡米尔•塞雷梅塔(31岁•波兰)，并在第7回合以TKO(技术击倒)获胜。戈洛夫金在2018年败给卡内洛•阿尔瓦雷斯(30岁•墨西哥)，失去了WBA、世界拳击理事会(WBC)、国际拳击组织(IBO)的统一冠军，但是去年他又重新夺回了IBF冠军头衔。戈洛夫金职业生涯第21次成功卫冕中量级冠军，并打破了此前由伯纳德•霍普金斯(55岁•美国)保持的中量级选手最多成功卫冕纪录(20次)。本场过后他的职业生涯总战绩来到傲人的41胜(36KO)1平1负。

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