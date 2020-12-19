吞噬吴哥文明的气候变化. December. 19, 2020 07:45. . “教授，很难相信吴哥文明是因为干旱而崩溃的。这里是热带雨林地区，雨水较多，而且该地区有着亚洲最大的湖泊‘洞里萨湖’。但是，因为干旱，大米种植竟然崩溃了？” 这是在大学讲授“气候与文明”时受到的提问。吴哥文明是现在的越南。统一了缅甸、柬埔寨，建立了大帝国。以以大米种植为基础的经济实力为基础，吴哥跻身强国之列。但是，由于厄尔尼诺现象持续干旱，大米经济面临崩溃，最终吴哥帝国被热带雨林吞噬。如果现在也发生严重的厄尔尼诺现象，东南亚地区将遭受严重的干旱。 “历史上众多大国因为气候条件的有利与不利，时而兴盛，时而灭亡。”（艾尔斯沃德·亨廷顿）从世界文明的兴亡史来看，就像亨廷顿所说的那样，气候变化使文明变得兴盛或崩溃。看看古代文明吧。人类最早的文明是美索不达米亚文明。公元前3500年左右，出现了包括苏美尔人建立的乌鲁克在内的多个城市国家，正式诞生了文明，接着该地区被阿卡德帝国统一。但是，从公元前2200年开始的约300年间，由于干旱持续严重，气温下降了2度。干旱和平均气温下降2度对农作物的生长是致命的。这就是经济崩溃的阿卡德帝国只能消失在文明背后的原因。 再来看一下埃及文明。气候由干燥期变为湿润期后，非洲北半部成了水气旺盛的大草原。撒哈拉沙漠和干燥的萨瓦纳草原上草木丛生，鸟、兽、鱼也很多。温和、阴凉的气候反复出现，调节了尼罗河的洪水，这样的气候条件对古帝国的成立起到了很大的帮助。尼罗河丰富的水增加了粮食产量，人口激增，诞生了埃及文明。从埃及初期王朝建立到古王国时代的6个王朝，气候温和，降雨量也适当。但是由于气候变化，热带辐合带（东北信风和东南信风辐合的地区）南下，撒哈拉地区变成了沙漠。 埃及预言家伊夫特这样记录当时的饥荒。“粮仓空了/卫兵延伸到了地上。（中略）四处是抢掠的匪徒猖獗/奴隶也占用自己捡到的东西。”古王朝因气候变化崩溃，直至第一中间期之后被中王国统一，141年间，埃及陷入了混乱。 气候变化不仅使大帝国崩溃，也使小文明崩溃。爱琴海的米诺斯文明因火山爆发和海啸而消失。约旦的佩特拉文明因地震导致水管理体系崩溃而灭亡。阿曼的乌巴尔文明因季风带北上，雨量增加，地下的石灰岩洞窟倒塌，被埋在了沙子里。 导致人类历史上诸多文明崩溃的气候变化与现在的气候变化相比，根本算不上什么。科学家们警告说，人类世的灭绝期正在临近。“人类想要避免灭绝，就要在100年内离开地球。”这是世界级物理学家斯蒂芬·霍金博士说过的话。

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