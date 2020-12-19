“网球明星”莎拉波娃与英国威廉王子的朋友订婚. December. 19, 2020 07:45. by 李雪 snow@donga.com. 俄罗斯网球明星玛莉亚•莎拉波娃(33岁)订婚了。据悉，她的未婚夫是英国威廉王子的朋友、英国企业家亚历山大•吉尔克斯(41岁)。 莎拉波娃18日在自己的Instagram(照片墙)上传了与吉尔克斯的合影，并写道：“从我们相遇的第一天起，你就知道我的答案是yes，这是我们两个人的小秘密。”吉尔克斯也在照片墙上晒出和莎娃的甜蜜照，并写道：“感谢你让我成为世界上最幸福的少年，并对我说了yes。我期待着用一生的时间来爱你，向你学习。”两人从2018年初开始交往，一直公开约会。 莎拉波娃在2004年温布尔登网球公开赛单打比赛中击败小威廉姆斯(美国)，一跃成为“耀眼的明星”。之后她在2006年美国公开赛、2010年澳大利亚公开赛、2012年和2014年法国公开赛上称霸，成为历史上第10位获得职业生涯全满贯的女选手。今年2月退役后，她创立了糖果公司“Sugarpova”，目前以企业家身份活动。 未婚夫吉尔克斯是共同创立在线艺术拍卖网站“Paddle8”的艺术销售商，目前经营一家名为“Squared Circles”的公司。据悉，他在英国名门私立贵族学校伊顿公学与英国威廉王子、哈里王子结识，建立了交情。他还参加了2018年伊丽莎白二世女王的孙女尤吉妮公主的婚礼。 吉尔克斯2012年与英国著名时装设计师米莎•诺努(35岁)结婚，2017年两人离婚。莎拉波娃这次是第二次订婚，2010年她与美国职业篮球(NBA)选手出身的萨沙•武贾西奇(斯洛文尼亚)订婚，2012年退婚。

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