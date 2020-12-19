美媒：“比根访韩时，曾对《禁止对朝鲜传单法》表示担忧”. December. 19, 2020 07:46. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 据悉，美国国务院副国务卿斯蒂芬·比根最近访问韩国时转达了特朗普政府对《禁止对朝鲜传单法》（南北关系发展法修正案）的担忧。美国议会属下的超党派人权机构决定明年1月举行包括《禁止对朝鲜传单法》在内的有关韩国人权问题的听证会等，这一法案正在成为韩美之间的外交悬案。 《华盛顿邮报》的专栏作家乔西·罗金当地时间17日在题为《韩国的新禁止传单法引发华盛顿的反对》的专栏中，引用消息人士的话，介绍了传达了比根的上述举动。比根访韩是在14日国会通过相关法律之前的8日∼11日。特朗普政府的某负责官员确认称：“比根向韩国外交部第一次官崔钟健和统一部长李仁荣转达了美国的忧虑。”据悉，美国国务院在韩国国会通过《禁止对朝鲜传单法》后曾表示：“韩国似乎没有充分听取比根副国务卿的建议，或者做出相应反应。” 美国国会“托姆·兰托斯人权委员会”共和党方面的相关人士17日在“美国之音”节目中表示：“正如当初预告的那样，将举行（关于《禁止对朝鲜传单法》的）听证会。”预计，听证会日程将在美国国会新会期开始的明年1月初敲定。

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