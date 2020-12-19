实至名归！莱万多夫斯基获得FIFA年度最佳球员奖. December. 19, 2020 07:46. by 李元洪 bluesky@donga.com. “千万不要停止梦想。以后也想再次说这句话。能够获得这个奖，我非常高兴，简直难以置信。” 波兰国家队和德国职业足球拜仁慕尼黑队的主力前锋罗伯特•莱万多夫斯基(32岁)获得了国际足联(FIFA)年度最佳球员奖(世界足球先生)。莱班多夫斯基18日在瑞士苏黎世FIFA总部举行的“2020国际足联年度颁奖典礼”上，击败此前轮流获得该奖的里奥内尔•梅西(33岁•巴塞罗那)和克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁•尤文图斯)，获奖的喜悦之情溢于言表。从2008年到2017年，梅西和C罗各5次获得该奖项，2018年卢卡•莫德里奇(35岁•皇家马德里)和2019年梅西分别获得了该奖项。 莱万多夫斯基在上个赛季的德甲联赛中，以31场比赛34个进球成为最佳射手，并带领拜仁队夺得联赛8连冠，显示出了爆发性的进球能力。此外他在德国杯(DFB)赛场上攻入6球、欧足联(UEFA)冠军联赛赛场上攻入15球等，共斩获了55球，为拜仁队夺得三冠王做出了巨大贡献。 当天的获奖者是由各国国家队主教练和队长、记者、球迷投票合算的结果。最终，莱万多夫斯基(52分)、C罗(38分)、梅西(35分)分列第一、第二、第三。 C罗以葡萄牙队队长身份，投了第1顺位莱万多夫斯基、第2顺位梅西、第3顺位基利安•姆巴佩(22岁•巴黎圣日耳曼•PSG)的票。但是波兰队长莱万多夫斯基填的第一顺位是前队友蒂亚戈•阿尔坎塔拉(29岁)，第二顺位和第三顺位则分别选择了内马尔(28岁•PSG)、凯文•德布劳内(29岁•曼城)。阿根廷队长梅西的前三顺位选票分别投给了内马尔、姆巴佩、莱万多夫斯基。 韩国队长孙兴慜按照莱万科夫斯基、梅西、C罗的顺序进行了投票。韩国队主教练保罗•本托心中的第一顺位是莱万多夫斯基，第二顺位和第三顺位则是选择了萨迪奥•马内(28岁•利物浦)和C罗。在英格兰足球超级联赛(EPL)上带领利物浦队时隔30年再次夺冠的主教练尤尔根•克洛普(53岁)获得了最佳教练奖。女子年度最佳球员奖由露西•布朗兹(29岁•曼彻斯特城)获得。

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