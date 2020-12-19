接连出现等待病床期间的死亡……有没有防止医疗崩溃的对策？. December. 19, 2020 07:46. . 新冠新增患者每天超过1000人，确诊后等待病床期间死亡的事例接连发生。在京畿道富川市的疗养医院，本月11日被确诊的3名70、80多岁患者在等待治疗病床2至5天后死亡。在蔚山，17日被确诊的90多岁患者，因为没有一张富余的病床，未能送往治疗医院而在家死亡。在首尔，一名60多岁的确诊患者在家中等待病床安排3天后，15日死亡。虽然该患者被分类为无症状感染者，因病情突然恶化而应对迟缓，但接连出现医疗体系崩溃的征兆，是非常严重的事情。 目前，全国仅剩下40多张重症患者病床。新增确诊患者中70%以上发生在首都圈，但首尔、京畿、仁川富余的重症病床，各地区只有一两张。在首尔，确诊后在家等待的患者接近600名。京畿道等待安排病床的患者也超过了250人。 但确保病床的速度非常缓慢。如果没有占全体病床90%的民间医院的协助，很难增加病床，但除了京畿道平泽市博爱医院和顺天乡大学富川医院外，没有一家医院愿意出头。因为，他们不相信政府会及时给予治疗新冠疾病的补偿。大邱、庆北出现第一次流行时，把病床全部让给新冠患者，展开了115天殊死搏斗的大邱东山医院也因为“新冠医院”的烙印效果，患者减少，正在经受经营困难。政府应尽快将新冠患者诊疗费用和补偿现实化，吸引民间医院自发参与。 政府好不容易确保病床的公共医院也因没有医疗人员而而闲置着宝贵的病床。准备了120张新冠病床的首尔中央报勋医院因医疗团队不足，只运营着一半的病床。由于首都圈临时筛选检查所的运营，检查需求也暴增，医疗团队的不足问题更趋严重，因此政府决定有史以来首次动员国军护士士官学校三、四年级学生。明年由于医大学生拒绝国家考试，将缺少2700名实习生，政府应该明确说明是否已经制定了解决医疗人力不足的对策。

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