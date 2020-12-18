FT年度人物选定德国医疗企业“BioNTech”创始人夫妇. December. 18, 2020 07:37. by 李世亨 turtle@donga.com. 与美国制药公司辉瑞(Pfizer)共同开发新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫苗的德国医疗企业“BioNTech”的创始人夫妇被英国《金融时报》(FT)评选为“年度人物”。 16日(当地时间)，FT将BioNTech的共同创始人丈夫乌古尔•萨辛博士(55岁)和妻子奥兹莱姆•蒂莱齐博士(53岁)选为年度人物，并解释了选定理由，“两人在发现新病毒不到一年的时间里，为接种安全有效的疫苗做出了贡献。” 这对夫妇与辉瑞公司共同开发的新冠疫苗目前正在美国、英国、加拿大等地接种。萨欣博士表示：“我们非常紧张。不是试验，而是真正进行疫苗接种，这是另一种感觉。” 在从土耳其来到德国的移民家庭出身的创始人夫妇分别从医科大学毕业后以研究员的身份相遇。据悉，两人的婚礼也都是穿着白大褂在实验室进行，一心扑在研究中。在开发疫苗后，两人仍然忙于相关业务，没有看到本月8日英国91岁的老人玛格丽特•金农在世界上首次接种新冠疫苗的情景。 夫妻俩设立、运营BioNTech，主要研究抗癌免疫治疗。但是看到新冠疫情扩散，夫妻俩迅速关注了该领域的研究。在世界卫生组织(WHO)在宣布“Pandemic(全球大流行)”之前，他们就已经着手开发疫苗。蒂莱齐博士表示：“他(丈夫)在预测未来时命中率相当高。但是刚开始(他预测新冠病毒大扩散的主张)让人心生厌烦。” 夫妻俩希望社会对他们自己科研成果的关注能与科学保持同步。萨辛博士表示：“希望谈论的不是我们的背景，而是科学。”当被问及社会从疫苗开发成果中能获得什么时，萨辛博士引用了母校科隆大学的校训、德国儿童书作家埃里希•卡斯特纳的书中的句子“什么都不做的话，好事肯定不会发生”。

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