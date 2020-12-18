UNESCO非物质文化遗产“燃灯会”所有的一切可以在一个地方看到. December. 18, 2020 07:37. by 金民 kimmin@donga.com. 被列入联合国教科文组织(UNESCO)《人类非物质文化遗产代表作名录》的“燃灯会”将举行多角度的展览。韩国文化遗产厅国立非物质遗产院(院长蔡秀姬)与燃灯保存委员会(保存委员长圆行)将从18日开始在国立非物质遗产院(全北全州市)Nurimaru 2楼企划展览室举行“千道光，燃灯会”特别展。 特别展以燃灯会的历史为开端，介绍了如今燃灯会的形成过程，以及参加燃灯会的各种各样的人。展览会由△1部燃灯会，从礼仪到庆典 △2部风云时代、变化着的燃灯会 △3部和谐的局面、如今的燃灯会 △4部联合国教科文组织人类非物质遗产燃灯会构成。 通过佛教经典《贤愚经》中出现的燃灯起源、高丽时代和朝鲜时代的历史文献，可以确认燃灯会展开的情况。历经日本帝国主义强占时期和近代，可以看到通过燃灯队列再整理的过程、燃灯的制作方法等。燃灯会还准备了核心的灌佛仪式(在婴儿佛顶上浇灌顶水的仪式，庆祝佛祖的诞生，洗刷心灵烦恼的象征)和燃灯制作体验。 燃灯会从古代印度开始，与佛教一起传播到了统一新罗。经过高丽和朝鲜时代，这里成了国家礼仪或民间的岁时节日，今天成了外国人也参与的文化庆典。这一价值得到认可，并于2020年被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。展览会将举行到明年2月28日。免费参观。

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