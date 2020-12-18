孙兴慜时隔3年零2个月再次攻破利物浦队球门. December. 18, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “托特纳姆热刺队是‘反击怪物’。孙兴民和史蒂文•贝尔温的速度非常快。” 英格兰足球超级联赛(EPL)卫冕冠军利物浦队主教练尤尔根•克洛普用“怪物(Monster)”一词，盛赞托特纳姆热刺队的快速反击。对托特纳姆热刺队的快速攻守转换心生忌惮的克洛普教练来说，给他迎头一棒的球员是“超级Sonny”孙兴慜(28岁)。 托特纳姆热刺队和利物浦队之间的2020∼21赛季英超强强交锋17日在英国利物浦的安菲尔德举行。以0比1落后对方的客队托特纳姆热刺队在上半场第33分钟展开了反击。中场球员乔瓦尼•洛塞尔索接到守门员维戈•洛里斯用手抛出的皮球后带球向前突破，并把球传给了深入到对方后防腹地的孙兴慜。接到球后进入禁区内的孙兴慜用右脚射门将比分扳平。从洛里斯的传球到皮球越过球门线，在84米的移动过程中，仅用了10秒钟，是一次经典的快速反击。在接到洛塞尔索的传球时，曾出现过孙兴慜的位置越位争议，但经过录像回放(VAR)后，最终主裁判认定进球有效。 当天孙兴慜凭借自己唯一一次射门成功“一击即中”，但托特纳姆热刺队在下半场第45分钟在对手获得角球的情况下，被利物浦队的罗伯托•菲尔米诺头球破门，以1比2败北。孙兴慜在下半场第42分钟时被替换下场，仅过了3分钟球队就丢球。由于当天的失利，托特纳姆热刺队积25分(7胜4平2负)，从领先位置下滑到了第二位(17日)。延续英超主场66场不败记录(55胜11平)的利物浦则以28分(8胜4平1负)的成绩攀升至榜首。 孙兴慜在时隔3年零2个月之后再次攻破利物浦队大门，这也是他本赛季英超联赛攻入的第11球(赛季14球)，与当天进球的利物浦队的穆罕默德•萨拉赫和多米尼克•勒温(埃弗顿)并列射手榜首位。孙兴慜自2015~2016赛季穿上托特纳姆热刺队队服后，在正规联赛和欧洲俱乐部对抗赛中已打进99粒进球，他将于20日晚11时15分(韩国时间)与莱斯特城队的英超比赛中挑战效力热刺队的个人第100粒进球。 本赛季孙兴慜表现出了在得分机会到来时，稳定地将机会转化为进球的“杀手”面貌。在英超射手榜前5名中，他创下了最少的射门数(23次)。并列射手榜榜首的萨拉赫和勒温分别射门45和40次。与有效射门(14次)相比，他的得分概率(79%)则在射手榜前5名中高居首位。美国CBS体育报道说：“孙兴慜是目前发挥最佳进球能力的球员。如果他能和守门员形成一对一局面，进球基本上十拿九稳。”

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