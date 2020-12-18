“时隔44年带回月球表面样本”，中国一片欢腾. December. 18, 2020 07:38. by 金祺容 kky@donga.com. “全体14亿中国国民正在一片欢腾。” 中国无人月球探测器“嫦娥五号”采取月球表面样本后于17日凌晨安全返回。这是继1976年前苏联“月球24”机器人探测之后时隔44年再次采取月球样本。中国主要媒体一致表示祝贺，称“中国进入了宇宙强国的行列”。 中国官方媒体新华社当天报道说，“中国在月球成功采取样本，成为继美国和前苏联之后第三个成功探测月球的国家”，并强调，“虽然是第三个，但是‘嫦娥五号’与以往探测有着很多不同的地方，拥有多个‘世界第一’的头衔。” 据新华社报道，“嫦娥五号”着陆在人类从未去过过的熔岩平原“暴风雨海洋”。该地区的岩石和土壤与其他地区相比，是最近才形成的，因此有人期待对研究月球火山活动有所帮助。中国的英文官方媒体《环球时报》报道说：“继去年1月‘嫦娥四号’首次登陆月球背面后，‘嫦娥五号’也首次探测月球新区域，延续了‘首次’的称号。” 采取的样本重量达到2公斤，这也是新记录。这相当于前苏联“月球24”所提取的330克的6倍左右。“嫦娥五号”之所以能够采取到大量样本，是因为它大大减少了返回地球时使用的燃料。过去美国和前苏联利用登月飞船自身拥有的燃料返回地球。但“嫦娥五号”由于利用了在月球轨道上与返回舱对接的方式，所以仅靠相对较少的燃料就可以返回。 新华社报道说：“‘嫦娥五号’在月球轨道上和返回舱的对接工作是最好的宇宙技术”，“为了高速移动的宇宙飞船之间的安全对接，研究人员进行了661次练习。” 中国今年7月发射了火星探测器“天问一号”，此次又有“嫦娥五号”完成任务后返回，正在有条不紊地实施“太空崛起”计划。中国去年通过27次火箭发射，将66个飞行体送入太空，今年也将40枚以上的火箭发射进入太空。中国明年也计划最少向太空发射80枚以上的火箭。 中国国家主席习近平当天祝贺“嫦娥五号”安全返回，并以党、政、军领导人的名义向参与该项目的研究人员发去了贺电。习近平表示：“通过此次项目，中国航空航天技术取得了重大进展。”

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