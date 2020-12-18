比特币价格历史上首度突破2万美元大关. December. 18, 2020 07:38. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 虚拟货币“比特币(Bitcoin)”的价格历史上首次突破了2万美元大关。随着机构投资者等投资市场的“大户”们纷纷进入比特币市场，持续着快速上升的接力赛跑。 据全球虚拟资产信息网站Coindesk透露，17日下午，比特币的价格达到了2.188万美元(约2391万韩元)。与去年年末的7251美元(约792万韩元)相比，在1年内跃升了3倍。国内交易网站Bithumb的比特币价格也在当天下午3时33分上涨到了2388.8万韩元。比特币交易市场与股市不同，没有收盘价，是24小时运作。 有分析称，最近比特币的上升势头是各国政府和中央银行“放款(增加货币供应量)”造成的。随着各国为克服新型冠状病毒肺炎(COVID-19)而释放了巨大的流动性，货币价值下降，比特币作为继黄金和债券之后的另一个替代投资处而备受关注。 金融投资业界正在关注此次的比特币上涨趋势是否会与2017年不同。虽然当时比特币没有特别的好消息，但接近2万美元，但第二年暴跌至3000美元。 不少人认为，最近的上升趋势与当时不同。世界最大的线上结算平台PayPal去年10月宣布允许比特币结算，全球资产运营公司“富达投资”推出了比特币基金等，投资市场的巨头们正纷纷进入虚拟货币市场。金融信息服务企业标准普尔(S&P)道琼斯指数决定明年推出虚拟货币指数。包括中国在内的主要国家正在讨论引进中央银行数字货币(CBDC)等，虚拟货币市场本身正在扩大。 低利率基调暂时持续下去的期待也支持了比特币等虚拟货币的强势。美联储(Fed)16日(当地时间)表示，将延续中长期宽松的货币政策。SK证券研究员韩大勋表示：“如果‘零利率’状况持续下去，现有的货币价值下跌是不可避免的”，“作为替代方案，必特币的魅力必然会提高。” 但对高价格变动性和不确定性的担忧依然存在。虚拟货币并不存在于实物中，因此很难直接与代表性的安全资产“黄金”相比较。也有不少人担心，这些资金有可能用于洗钱或非法筹集资金等不完全性。

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