史无前例地对检察总长进行惩戒，将被记录为最恶劣的破坏法治之举. December. 17, 2020 07:49. . 文在寅总统昨天按照法务部检察官惩戒委员会的决议，批准了对检察总长尹锡悦停职两个月的惩戒处分。由于对任期得到保障的现任检察总长首次进行惩戒处分，尹锡悦随即被排除在职务之外。 惩戒程度比当初预想的解职或免职处分低很多，只有停职两个月。连同由亲执政党人士组成的惩戒委员会，也不能否认法务部长秋美爱提出的惩戒请求理由中，有相当一部分属于夸张或没有根据的无理要求。也有人分析说，由于没有道理的惩戒理由和程序上的各种缺陷，在今后的法院诉讼过程中，惩戒本身很有可能被判违法，无奈之余不得已调整了处罚力度。 秋美爱提出的6项请求惩戒理由中，惩戒委员会认可的嫌疑只有3项。被认可的惩戒理由也无法让人轻易接受。首先，是把没有明确提到卸任后不会从政当作惩戒理由。如果检察总长在卸任后从政，可能会受到批评，被认为不合适，但尹锡悦并没有明确宣布将在卸任后从政。将此视为违反政治中立义务的行为是基于主观性解释，违反了禁止类推解释的罪刑法定主义和证据裁判主义。 与A频道采访生物技术公司“SillaJen”疑惑事件相关的妨碍监察与调查，也是发生在检察总长指挥权领域的事情。对于检察总长在裁量范围内的指挥权行使，以不符合政权口味为由，将其说成是“妨碍监察与调查”，这是正面侵犯检察权的行为。在《主要案件裁判部分析》报告文件中，秋美爱和执政党称之为“非法稽查”，就像既定事实一样将其视为犯罪行为，但连惩戒委员会也未能断定这是“非法稽查”。 此次惩戒处分留下了一个不好的先例，即检察总长任期制可能会因为法务部长滥用监察、惩戒权而变得无力。现执政势力在检察改革的名义下，动用惩戒权，推翻了民主化以后艰难扎根的检察机关独立性，这将成为宪政史和检察机关历史上最恶劣的践踏法治行为。 不仅是以连事实关系都没有充分证明的惩戒理由主导法治毁损行为的秋美爱，就连拥护或放任其的总统、总理、执政党党首也难辞其咎。尹锡悦的立场是，将向法院提出停止执行惩戒效力的申请和取消惩戒处分的诉讼。这不是尹锡悦个人的利益受损问题，而是本应作为民主制度之一得到守护的刑事司法系统被现存政治权力所侵害的重大事件，司法部门应该迅速做出严正的判断。

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