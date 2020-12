忽视安全的跨国创新企业特斯拉. December. 17, 2020 07:50. by 金道炯 dodo@donga.com. “没什么特别好说的。” 对于特斯拉的电动车“Model 3”(照片)设计成如果因火灾等电力中断,后座就不能自己开门出来,这是否属实的提问,特斯拉作出上了上述正式回答。因为无法相信的用户指南上所写的“如果内部电力中断,只有前门才有机械开门的装置”这一内容,所以多次打电话给特斯拉韩国公司,最后才听到了这句话。 9日,在首尔龙山区某公寓地下停车场,当被问及超过1亿韩元的特斯拉运动型多功能车(SUV)“Model X”在火灾事故发生后无法对外打开时,特斯拉的反应也是如此。汽车制造商没有义务回答尚未结束原因调查的事故。但是,对于消防当局在救助乘客过程中发现的问题,特斯拉也没有作出负责任的回答。 特斯拉将看似遥远未来的电动汽车打造成商用车,作为“革新企业”备受瞩目。记者今年乘坐特斯拉试车时也曾想过,“有许多值得现有整车企业学习的地方”。但是,特斯拉应对安全这一决不可妥协的问题的态度,既不是革新企业,也不是一流企业。 因为汽车载人快速移动,所以经常处于危险之中。顾客相信企业,花费巨额费用购买产品。危机时搭乘者很难应对这一点让人无语,不作回应也让人难以理解。 韩国国内“Model 3”顾客们看到相关报道后,在网上论坛中反应激烈。甚至有留言称,“连发生紧急情况时不能打开后门的事实都不知道”,“后座上坐着孩子们,想想都觉得可怕”。有顾客留言称:“要在后座上常备一把用来打破玻璃的锤子”。 在网上查了一下,“Model 3的后排问题”在美国早在2018年起就开始出现。某海外YouTube用户去年还上传了自己制作“紧急逃生环”的视频。例如,将后门的内设材料完全拆除,找到可以打开门的铁缆,然后用钻头在部分内设材料上打孔进行连接。该YouTube用户给该视频中取名为“我能救你的命(I Can Save Your Life)”。 这种早已提出问题甚至连“解决方法”都已出现的情况,特斯拉难道还不知道?不安的“Model 3”顾客在汽车中心哪怕在后门上打个洞也要制做逃生环。 截止至今年11月,“Model 3”在韩国共销售了1万多台。如果加上“Model S”“Model X”的销售,特斯拉在韩国的销售额远远超过6700亿韩元。这也是特斯拉应该尽快对消费者安全问题做出负责任的回答和对策的原因。

