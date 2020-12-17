日本化妆品企业DHC会长再发贬低韩国人言论. December. 17, 2020 07:50. by 东京=常驻记者 金范锡 bsism@donga.com. 日本化妆品企业DHC的会长吉田嘉明（照片）公开贬低韩国人的表述引起了争议。 16日，如果查看DHC的网上购物网站，就会发现吉田会长在上个月发表的声明中提及竞争对手三得利时表示：“三得利广告中出现的演员几乎都是韩裔日本人（在日韩国人）。所以好像被称为‘朝（贬低韩国人的词语）得利’。”“朝”在日本国内是贬低韩国人的隐语，与“朝鲜人”意思相同。他还称：“我们（DHC）启用的演员等，全都是纯粹的日本人。” 这一内容传开后，日本社交媒体纷纷批评说：“这是明确的‘仇恨言论（针对特定人种的厌恶发言）’。” 贴有“#不购买歧视企业DHC商品”标签的DHC产品抵制运动也在网上展开。在野党立宪民主党众议院议员尾十加奈子表示，“公司的最高负责人公然发表这种歧视言论”，表明了参加抵制DHC商品运动的意向。当本报询问吉田会长发言的背景时，DHC方面只是重复表示，“会确认事实”。 吉田会长的厌韩发言并不是第一次。他在2016年上传到本公司网站上的文章中将旅日韩国人称为“似是而非的日本人”，并说“回韩国去吧”。去年，DHC的子公司DHC TV中出现极右人士，就当时韩国抵制日货运动，胡言乱语称“韩国是个无论做什么都会马上冷却的国家”“日本人创造了朝鲜人的韩文”等，引起了争议。

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