5年2498亿韩元，“希腊怪物”与雄鹿队签订NBA史上最大合同. December. 17, 2020 07:50. by 兪載泳 elegant@donga.com. 连续两个赛季获得美国职业篮球(NBA)常联赛最有价值球员(MVP)的密尔沃基雄鹿队所在的“希腊怪物”扬尼斯•阿德托昆博(26岁•211公分•照片)以NBA历史最大合同与雄鹿队续约。 ESPN等媒体16日报道说，阿德托昆博与雄鹿队续签了一份5年2.282亿美元(约2498亿韩元)的超级顶薪合同。 这一数字超过了2017年7月詹姆斯•哈登与休斯敦火箭队签续约合同时的6年2.28亿美元，续约后阿德托昆博的平均年薪将高达4564万美元(约500亿韩元)。虽然最近4个赛季连续进入季后赛，但在东部联盟决赛门槛上继续尝到苦果的雄鹿队为了再次向冠军发起挑战，奉上“超级合同”，留下了阿德托昆博队。阿德托昆博的新合约将在2020~21赛季结束后的明年夏天生效。阿德托昆博在自己的SNS上写道：“未来5年我将留在密尔沃基。这里是我的家，我的城市。表演还在继续，让我们前进吧。” 2013年新人摘牌大会上，阿德托昆博以第一轮第15顺位被密尔沃基队选中，从2016~2017赛季开始到2019~2020赛季，连续4年入选全明星阵容。在2019~2020赛季阿德托昆博代表球队出战63场比赛，场均贡献29.5分、13.6个篮板球和5.6次助攻，带领雄鹿队登上联盟常规赛总胜率第一的位置，同时他也成为NBA历史上第12位连续两个赛季夺得常规赛MVP的球员，并跻身最佳球星的行列。在2019~2020赛季，他获得了MVP和赛季最佳防守球员奖，继迈克尔•乔丹(1987~1988赛季)、哈基姆•奥拉朱旺(1993~1994赛季)之后，成为历史上第三个在单赛季同时获得这两个奖项的球员。

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