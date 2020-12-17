油管失灵两天后...谷歌Gmail又出问题了. December. 17, 2020 07:51. by 李建赫 gun@donga.com. 谷歌的电子邮件服务Gmail出现了1个多小时的故障。在油管、谷歌云服务中断两天后，谷歌的核心服务又出现了问题。 16日，在告知谷歌提供的服务是否出现问题等的“工作空间状态公告栏”上，出现了Gmail服务在早上6时29分(韩国时间)发生故障的通知。谷歌方面表示：“该问题对多数用户造成了影响”，“虽然可以连接到Gmail，但会出现访问延迟、错误信息或其他意想不到的动作。”谷歌在7时44分恢复了部分用户的服务，在8时51分的时候问题得到了解决。据外电等报道，如果用Gmail账号发送电子邮件，就会被退回，而且还有用户无法登录本人账户的Gmail的事例。 14日，包括Gmail在内的视频服务油管、提供移动应用程序(APP)市场PlayStore和存储空间的谷歌云、视频会议系统“谷歌Meet”等主要服务中断了约1个小时。当时谷歌表示，“内部存储量分配问题导致认证系统出现故障。”但是，对于两天后再次出现的Gmail错误的原因，谷歌方面没有给出其他解释。 随着谷歌核心服务出现不稳定状态，用户的不安感也越来越大。由于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，使用Gmail或谷歌Meet等的公司或学校有所增加。韩国科学技术信息通信部于15日要求谷歌采取“Netflix法”(电气通信事业法修正案)，义务性地稳定服务和应对技术错误，弄清谷歌中断主要服务的原因。

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