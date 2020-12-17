首都圈临时检查站抽检4973人，19人呈阳性. December. 17, 2020 07:51. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 据显示，首都圈临时筛选检查站(所)实施的新型冠状病毒肺炎(COVID-19)检查的确诊率(阳性率)为0.38%。这是设置检查所的14日一天内呈现的检查结果。 16日，据韩国中央防疫对策本部透露，14日0时至下午6时，在临时筛选检查所接受新冠病毒诊断检查的4973人中，有19人呈阳性。防疫当局判断，如果考虑到这是为寻找没有症状的“隐藏感染者”而进行的随机检查，确诊率并不算低。中央防疫对策本部应对管理组长洪正益表示：“如果没有运营临时筛选检查所，这次找到的19名确诊病例可能会被推迟检查或干脆不接受检查”，“因为发现了新的确诊患者，所以具有防止疫情扩散的意义。” 高丽大学九老医院感染内科教授金宇宙也解释道，“虽然第3次大流行后的阳性率在3%~4%左右，但流行前平时是1%左右”，“不是以接触等引起的疑似感染者为对象，而是以有意向的人为对象进行的检查中，检测出了0.38%的阳性率，因此不能掉以轻心。” 但是也有部分人认为，考虑到投入临时筛选检查所运营的人力及装备等，效率性会下降。除了临时筛选检查所，14日在全国医疗机关和保健所进行的新冠病毒检查的阳性率为3.19%。因此，有意见称，为预防可能出现的失误等，应该完善检查所的人力配置、动线、熟练度等。嘉泉大吉医院感染内科教授严重植指出：“扩大了对可能暴露在病毒感染环境下的人的检查机会，其意义很好”，“由于临时筛选检查所设置过于匆忙，设施、医务人员工作熟练度、动线等不足，反而会导致阳性率下降。” 一些人认为，还不如把医疗人员转移到人力不足的公共医院。以15日为准，共有398名医务人员投入到首都地区的73处临时筛选检查所，其中包括56名医生、196名护士、117名临床病理师、29名助理护士。

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