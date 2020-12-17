秋美爱，再换一拨检察官就退场？. December. 17, 2020 07:51. by 黃炯?, 黃聖皓 constant25@donga.com,hsh0330@donga.com. 随着法务部惩戒委员会作出结论，法务部长秋美爱的去留问题也备受关注。有说法称，为了结束秋美爱与尹锡悦的矛盾，青瓦台应该更换秋美爱。因而围绕其时间节点和方法，出现了多种猜测。 青瓦台相关人士16日表示：“从文在寅总统的人事风格来看，即使更换秋美爱部长，也不会采取撤换的形式”，“因为存在首尔市长补缺选举参选人等人事需求，在预定明年初进行的第二次内阁改组中，秋美爱部长可能会自然而然地包括在其中吧。”一名共同民主党议员也表示：“正如预想的那样，现在的局面是，今年内秋-尹矛盾已经告一段落，即使秋美爱部长退位，也不会有任何负担。” 但是，也有不少人分析认为，秋美爱本人不会乖乖地退出。特别是，以最快于1月份结束检察机关高层干部人事调整为名，她有可能继续担任法务部长一职。秋美爱当天在所谓“权力机关改革三法”的相关部门部长联合吹风会上表示：“将完成长期未能解决的检察改革的使命。” 对此，有说法称，将对在惩戒尹锡悦的过程中持反对意见的检察机关高层干部进行大规模更迭。尤其值得关注的是将在尹锡悦停职的两个月里代理检察总长职务的大检察厅次长检察官一职。大检察厅次长检察官赵南宽在秋美爱宣布对尹锡悦的职务排除和惩戒请求后，立即要求重新考虑，接着又指示对所谓的“裁判部稽查文件”疑惑进行“逆向调查”，事实上已经对秋美爱举起了反旗。检察机关内外有分析认为，首尔中央地方检察厅长李成润（音）有可能升职并被任命为高检长级的大检察厅次长检察官。

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