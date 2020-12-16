大韩航空与韩亚航空有望实现相互换乘手续. December. 16, 2020 07:40. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 大韩航空和韩亚航空15日表示，将开通换乘航班发票、到最终目的地的行李连接托运等两家航空公司的连接登机手续(IATCI)服务。这是正在推进合并的两家航空公司首次推出的顾客便利服务。由此，从当天开始，连续乘坐两家航空公司航班的乘客，只要在首次搭乘的航空公司进行一次座位安排、签发登机牌、行李连接托运。 例如，从日本乘坐韩亚航空公司的航班抵达仁川国际机场，乘坐大韩航空飞往欧洲航班的乘客可以在日本机场同时一次性办理大韩航空换乘航班手续。在此之前，从日本只收韩亚航空航班的登机牌，在仁川机场下机后，必须到大韩航空的窗口领取新的登机牌和座位，因此，顾客们不得不忍受移动路线增加的麻烦。去年仁川机场连续使用两家航空公司的换乘乘客达1.2万多人。IATCI从出发前48小时开始可以使用。 IATCI大部分只能在相关航空公司等同盟体所属的航空公司或相互间签订共同航运(代码共享)的航空公司之间使用。大韩航空属于Skyteam，韩亚航空则属于Staralliance，其所属同盟体不同，再加上在国内的竞争，至今没有连接点，但在明年合并之前，他们先进行了联结服务。目前，大韩航空与同属Skyteam联盟的美国达美航空公司、法国航空公司等49家航空公司签订了IATCI协议。 大韩航空相关人士表示：“明年将同韩亚航空合并，我们将持续推出通过合并提高顾客便利性的服务。”

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