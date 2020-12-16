迟到的在野党负荆请罪，必须成为真正的保守革新的起点. December. 16, 2020 07:40. . 昨日，“国民的力量”党紧急对策委员长金钟仁召开紧急记者招待会，就李明博、朴槿惠两名前总统被关押一事低头表示：“在历史和国民面前犯下了大罪。”金钟仁委员长表示，“如果发生总统遭到弹劾下台的事态，就应该对天一样敬畏国民并自我反省，但反省和忏悔的心态也不够”，对该党在干政事件之后过去4年仍未能进行改革表示道歉。 作为延续产生两名总统的大国家党、新国家党的保守政党的党首，在朴槿惠被弹劾决定产生的2017年3月10日时任自由韩国党紧急对策委员长印明镇向国民道歉后，时隔3年零9个月再次道歉。包括无党派议员洪准杓指责其为“没心没肺的在野党”等，在野党内部也出现了意见分歧，但这是必须划清界限的事情。 保守在野党通过痛彻的道歉决心与过去决裂，虽然为时已晚，但国民期待此次对国民道歉能成为保守在野党革新的新起点。保守在野党在朴槿惠前总统被弹劾后，仍然埋头于亲朴与非朴矛盾等饭碗之争，只展现出支离破碎的样子。未能摆脱完全没有领会时代变化趋势的老顽固政党、只守着既得权享受的康乐政党的旧态。在2017年总统选举、2018年地方选举、2020年国会议员大选等国民严厉的审判中连续三次惨败，这是理所当然的事情。 金钟仁委员长的道歉不能以“考虑到明年4月的首尔和釜山市长补选，旨在抓住中间选票”的一次性政治活动而告终。保守在野党在朴槿惠前总统被弹劾后，党名先后三次更换了自由韩国党、未来统合党、“国民的力量”等招牌。尽管如此，国民并没有切身感受到保守在野党的变化。如果依靠执政党的失策带来的反射利益，企图借火取暖，将无法得到国民的心。 保守在野党应该通过与极端势力的决裂、与旧态的断绝，果断地变身成为与现在体质完全不同的政党。只有这样，才能纠正现执政势力的立法独断和国政失败。

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