纽约市长选举战，为何从一年之前就开始火热？. December. 16, 2020 07:56. by 河貞敏 dew@donga.com. 今年9月，美国纽约州众议员马克斯·罗斯推出了15秒钟的广告，将同属民主党的纽约市长比尔·德布拉西奥定性为“历史上最差市长”。广告中苛刻地评价称，市长在防控新冠疫情和经济之间摇摆不定的时候，不要说餐饮业（受到严重影响），连新冠疫情的危害也更为加大，在历史上109名市长中是最无能的一个。就连在政治广告的天堂美国，对同僚党员进行如此强烈批评的事例也很少见，因此成为了话题。 2014年1月就任的德布拉西奥市长虽然是拥有835万市民的美国最大城市的连任首长，但一直被认为存在感较弱。鲁道夫·朱利安尼虽然最近因放屁和黑汗形象受损，但他在1994年至2001年担任市长期间却清除了臭名昭著的纽约暴力犯罪。继任者亿万富翁三选市长迈克尔·布隆伯格因将废铁炉和废弃工厂分别改造成新地标“高线公园”和“切尔西市场”的环保再开发等而受到了称赞。布隆伯格今年参加民主党总统候选人竞选、朱利安尼在2000年总统选举时成为共和党总统候选人，都是因为在担任市长时有过政绩。 德布拉西奥的代表性政策是“教育平等”。就任第一年，就把之前只通过英语和数学考试选拔的斯塔伊布森特、布鲁克林特克等市内8所特殊公立高中的入学考试，改为根据中学成绩和出席等。另外，他还取消了布隆伯格曾提高的给予美国版自律型私立高中、特许学校的大部分支援。原因是特殊高中和特许学校中的白人及亚裔比率太高。虽然表面上提出了人种多样性，但考虑到他第一次参选时以黑人（96%）和拉丁裔（82%）的压倒性支持当选，因此有强烈的批评认为，他推出了符合他们口味的政策。虽然在“这是对学习成绩好的学生的逆向歧视，只会导致教育下向平准化”的指责下，后来又撤回了招生改革方案，但足以证明他的坐标在哪里。 另外，他还全面引进公立学校的免费供餐，向社会弱者提供交通券和各种援助。虽然出发点不错，但财政困难问题越来越严重。今年9月，加上又遭受新冠疫情，他甚至要向州政府申请50亿美元的救济资金。市民团体“CAGW”也谴责了散漫的财政运营等，批评他是“史上最差市长”。 更大的问题是纽约市的核心产业——金融界脱离纽约的氛围。最近，大型私募基金黑石、埃利奥特、联盟资产运用等表示，将转移到税金和各种费用较低的佛罗里达州和田纳西州。特别是，仅财政部长就培养出4人的“华尔街招牌”高盛集团也正在考虑把核心部门资产运用事业部迁往佛罗里达。如果高盛离开，势必会对纽约的税收、工作岗位等造成打击，但德布拉西奥并没有出台强化金融中心地位的对策。 最近当地广播“NY1”调查的其职务执行支持率是49%，比第一次当选（73%）和第二次当选（67%）的得票率低很多。似乎反映出其人气下降，在距明年11月市长选举还有1年之际，已经有30多名候选人表明了参选意向或正在准备参选。现任市长不仅没有享受优惠、反而接近最弱者的现实，助长了竞争者的参选。特别是今年在民主党总统候选人竞选过程中提倡基本收入而备受关注的台湾企业家安德鲁·杨（杨安泽）虽然没有正式宣布参选，但在各种舆论调查中领跑居首。 在纽约，约70%的登记选民都是民主党人，因此明年6月的民主党候选人竞选实际上就是正式选举。也就是说，只要在党内竞选中过关，即使业务执行能力并不出众，也能当选市长。还有不少评价认为，与黑人妻子结婚的德布拉西奥，靠的是在全体选民中占54%的拉丁裔和黑人选民的投票获得连任。虽然他还没有表明是否要挑战第三次，但有一点很明显。基于政派理念和人种背景的胜利有可能出现一次两次，但事实上，选民们最终喜欢的还是能给予他们温暖和饱腹的候选人。

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