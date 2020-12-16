今年最沉重的音乐书籍翻译... “3个人花了2年半功夫”. December. 16, 2020 07:41. by 林熙允记者 imi@donga.com. 《完整的大卫•鲍伊The Complete David Bowie》(尼科拉斯-佩吉著•照片)是今年在韩国出版的最沉重的音乐书籍。 这是一部囊括了英国传奇创作型歌手大卫•鲍伊(1947∼2016年)的所有歌曲和专辑、演出、影像、展览的《鲍伊百科全书》。密实的真相和尖锐的批评共存。全书共948页，页面分为两段，正文中没有一张照片。如果是普通图书，则可以超过2000页。 李景俊(音译，下同)、金斗莞、郭承灿。3名译者用了2年半的时间翻译成韩语。10月，作者佩吉在自己的推特上写道，“亚洲的鲍伊粉丝啊，无所畏惧的3人组(intrepid trio)翻译了我的译作”，并介绍了韩语版和译者。被誉为世界最忠实的鲍伊粉丝的佩格是英国的演员和作家。他作为BBC电视剧《神秘博士Doctor Who》的达莱克一角也颇受观众喜爱。 最近，记者电话采访了策划翻译的李景俊(42岁)。他说：“第一次看到志愿书就产生了敬畏感。看到对一个人物如此深入的作者，我甚至可以回顾‘知道’的真正意义。” “虽然作者不是评论家，但他的写作能力和洞察力令人震惊。评论家们经常把鲍伊比喻成变色龙，这可以说是懒惰的新闻主义、陈腐的表现。” 这不是为了要卖书而瞎说的话。李某是大众音乐评论家，也是音乐外书的翻译专家。专攻英语英文学，期间他翻译了《真希望你在这里：平克弗洛伊德的光和影》、《疯狂和被冷落的音乐：或者通过平克弗洛伊德研究哲学》、《史密斯录音带》、《琼妮•米切尔：歌唱人生》。但《完整的大卫•鲍伊》也给在音乐领域被“砖头书”磨砺的他带来了冲击和苦难。 “当初想自己一个人做，但立即举起了双手向两位译者求助。从2018年初开始，虽然不停地翻译，但不得不要求延长翻译时间。” 例如，在第1章“歌曲”篇中，仅“Space Oddity”一项就多达7页。介绍歌词中隐藏的意义、乐器的使用和多样的编曲版本、鲍伊和周围人的采访等，解剖歌曲。 用一句话概括李某所了解的，或通过翻译认识的鲍伊是一个什么样的人呢？ “他是一个常怀警戒之心的人。评论家或粉丝将自己定义为某种框架的瞬间，就毫无留恋地抛弃了那种类型或风格。不迷恋于人气。” 多年来一直致力于音乐书籍翻译的李某直到今年8月才出版了第一本专著《Blur，Oasis》。即便如此，只要看到好的音乐书籍，就会受到翻译欲望的折磨。他收藏了300~400册海外音乐书籍，下一个目标是美国爵士音乐家妮娜•西蒙(1933~2013年)。毕生的目标则是英国乐队“绯红之王King Crimson”的传记翻译。 “本应被翻译的有关音乐家的书籍没有出现在国内，这让我感到非常遗憾。以后也想继续做这件事。因为很有趣，不会感到疲惫。”

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