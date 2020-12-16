圣桑是作曲界的儒勒-凡尔纳？. December. 16, 2020 07:41. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 被新冠病毒玷污的2020年是鲁特维希•范•贝多芬诞辰250周年。2021年会成为纪念谁的一年呢？在此，我们传唤一下一直以来没有得到正确理解的作曲家。2021年迎来逝世100周年的法国著名作曲家夏尔•卡米尔•圣-桑(1835~1921年)。 知道圣桑名字的人很多。小时候在儿童节的时候，会有很多人牵着父母的手去音乐会听他的《动物狂欢节》。这当然是非常有趣的作品。但是圣桑并没有认真地写这首歌，而是像开玩笑一样，转换心情作曲写的。甚至他生前阻止了乐谱的出版。 但是通过这首曲子，我能够很好地了解圣桑。虽然圣桑自己认为这首曲子并没有太大的价值，但创作这样的音乐，反映了某种时代精神。圣桑生活的19世纪后半期是博物志的时代，百科全书知识的时代。在某个大陆有某种动物和植物、矿物、以及风俗如何等等，都是对遥远地方的新知识爆发的时代。《动物狂欢节》中也有这种博物志的模样。 圣桑是个天才。他从5岁开始作曲，12岁开始作为音乐会的钢琴家进行活动，如果听众要求安可曲，就会弹完听众想要的贝多芬钢琴奏鸣曲。他曾表示，“对我来说，作曲就像苹果树上结苹果一样，是自然而然的事情。” 圣桑有一个特别的爱好。他拥有最新的望远镜，喜欢观察夜空。这是超出业余水平的事情。法国国立天文学会接纳圣桑为会员。他的宇宙想象力在听到圣桑的第3交响曲《管风琴》时就能感受到。 与夜空或宇宙一起，圣桑的另一个关注焦点是阿拉伯。他喜欢读有关阿拉伯的书，多次到埃及等阿拉伯世界旅行。因心脏麻痹离开人世的时候也在阿尔及利亚旅行。圣桑对阿拉伯的热爱在歌剧《参孙与达丽拉》、钢琴协奏曲5号《埃及》等中得到了体现。 像这样，在考虑天文学和阿拉伯等其他世界的关心时，圣桑认为用作品表现了与科幻小说家儒勒•凡尔纳(1828∼1905年)一样的时代氛围。不知道圣桑和凡尔纳是否了解对方。凡尔纳只比圣桑大5岁，进行了天体或海底等新世界的探险，以中东或西伯利亚为背景展开的冒险，甚至80天就可以环游世界，在当时是令人兴奋的幻想。 从19世纪过渡到20世纪的时代是相信科学和技术得到爆发性发展，知识得到大幅扩张，人类可以跨越所有壁垒取得进步的乐观主义时代。在伦敦和巴黎举行的万国博览会也是这种乐观主义的象征。圣桑的第3交响曲问世后第二年开始建造的埃菲尔铁塔也是这种时代精神的反映。从圣桑的作品中可以感受到进步和乐观主义的时代精神，以及对未知世界的探索。在YouTube频道“U(润钟)Tube”上，可以欣赏到圣桑的代表作品。

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