像IMF时期的朴世莉一样... “微笑女王”发射的“新冠病毒希望歌”. December. 16, 2020 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 1998年7月，朴世莉(43岁)在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛大满贯赛事美国女子公开赛上脱下袜子进入了莲花池。与被太阳晒黑的腿形成鲜明对比的白色光脚似乎展示了她此前的艰苦训练。以“赤脚斗志”站上顶峰的她给经历外汇危机的大韩国民带来了自豪感。 因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)使全体国民饱受痛苦的2020年12月，首次参加该大赛的金阿林(25岁)戴着白色口罩，向世人展示了令人惊心动魄的逆转夺冠的喜讯。她说：“在因新冠疫情而异常困难的时期，我希望我的表现能给人带来希望和能量。” 15日，金阿林在美国休斯敦冠军高尔夫俱乐部(标准杆71杆)结束的大赛第4轮比赛上，以低于标准杆3杆共281杆的成绩领先世界排名第一的高真荣和艾米•奥尔森(美国)1杆夺冠。本次比赛冠军奖金为100万美元(约10.93亿韩元)。落后领先者5杆，以并列第9位出发的金阿林本轮抓下6支小鸟球，吞下2个柏忌，减少4杆，发挥了超级强大的后劲。 以充满活力的上勾拳庆祝动作和活泼的“肚脐问候”而闻名的“明朗高尔夫选手”金阿林是本赛季韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛开球飞行距离排名第一的长打者。在本次大赛中，她以平均255.8码(第4位)的飞行距离和准确的铁杆击球(果岭命中率69%•并列第5位)为基础，首次参加美国女子公开赛就获得了冠军，成为了历史上第5个“灰姑娘”。 韩国选手在该比赛上保持了10名选手合作拿下11个冠军的强势记录。朴城炫2017年在美国总统唐纳德•特朗普的注视下登上了冠军宝座，当时特朗普总统说，“韩国高尔夫选手是世界第一。” 2018年，金阿林在KLPGA巡回赛出道3年后首次获得了冠军。当时的舞台就是朴世莉主办的朴世莉邀请赛。当时她从朴世莉手中接过了奖杯。这样的金阿林在当天夺冠后，在刻在美国女子公开赛奖杯上的朴世莉、朴仁妃(两次夺冠)等历届冠军的名字旁边确认了自己的名字，然后表示“非常荣幸和神奇”。作为电视解说员转播比赛的朴世莉高兴地说：“非常感谢，也很自豪。” 金阿林在第1至第4轮比赛中一直戴着口罩，这也成为人们热议的话题。在LPGA巡回赛上不常见的样子引起了海外媒体的关注，认为这是新冠疫情引发的新现象。英国《卫报》报道说：“戴着口罩的金阿林获得了童话般的冠军。”金阿林说，“因为这种情况可能会对任何人造成伤害，所以愿意忍受不方便。” 今年的大赛由于受到新冠疫情的影响，没有举行地区预选赛，参赛资格从世界排名前50位扩大到前75位。金阿林受益于此。基准日的3月16日，金阿林的排名是第70位。开幕前排名第94位的金阿林成为历史最低排名的冠军，本场比赛过后她的排名将大幅上升至第30位。 虽然今年没有夺冠，结束了国内巡回赛赛季，但在12月举行的美国女子公开赛上成为华丽终曲的主人公的金阿林表示：“最终日无条件看着旗杆击球，攻击性运营取得了好成绩。” 同行前往美国，每天给女儿准备她喜欢的韩食的母亲金浩信(53岁)也起到了很大的作用。金阿林感激地说：“妈妈做的萝卜汤、杂菜和大酱汤是夺冠的原动力。” 比赛结束后，她通过主办方提供的显示器，与在韩国熬夜助威的父亲金钟燮(55岁)进行了对话。她高兴地说：“我是最棒的吧？”，虽然需要准备颁奖仪式的她在说了“爸爸，对不起”后中途离开了。当时父亲想对女儿说的话是这样的。“我希望你能成为像朴世莉那样在困难时期给国民带来力量的球员，你做到了，父亲真为你感到自豪。”

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