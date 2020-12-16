日本《朝日新闻》：“朝鲜从俄罗斯引进疫苗，开始对党干部进行接种”. December. 16, 2020 07:41. by 东京=常驻记者朴享俊、巴黎=常驻记者 金允钟 zozo@donga.com、lovesong@donga.com. 日本《朝日新闻》15日报道说，朝鲜引进了俄罗斯的新型新冠疫苗，并开始接种。 《朝日新闻》援引熟悉朝鲜情况的相关人士的话报道说，朝鲜从俄罗斯购买了疫苗，以朝鲜劳动党干部和负责人为对象开始接种。朝鲜购买的疫苗可能是俄罗斯自主开发的“卫星V”。目前还没有传出确切的购买规模。 《朝日新闻》就朝鲜国务委员会委员长金正恩是否接种疫苗表示：“在安全性尚未确认的阶段，估计不会接种。”报道就朝鲜接种疫苗的背景分析说，在通过严格的国境封锁进行防疫的情况下，为恢复经济活动，有必要采取追加对策。 据悉，朝鲜还从中国进口了新冠防疫用品。《朝日新闻》报道说：“朝鲜似乎是从中国购买了热成像照相机，并开始在新义州和惠山等中朝边境地区的海关等地设置。”朝鲜因为新冠检查及医疗体制恶劣，正在强力封锁包括港湾在内的国境。 据“自由亚洲电台”14日报道，据悉，朝鲜以新冠防疫为由，中断了除平壤以外的所有地区的火车和巴士等大众交通。咸镜北道的一名消息人士向“自由亚洲电台”表示：“本月初开始，在中央的指示下连接全国的大众交通网全部停止。这是为了预防恶性病毒（新冠病毒）的感染。” 此外，俄罗斯正式开始了“卫星V”疫苗的接种工作。塔斯社报道说：“俄罗斯已为全国85个地区接种了‘卫星V’，将从15日开始在全国范围内接种。”接种是免费的，计划从医疗团队、教育界、公共机关工作人员等与居民接触较多的高风险人群开始，在年内完成48万次的接种。 支持“卫星V”疫苗开发的俄罗斯直接投资基金表示，疫苗预防率为91.4%。但是，俄罗斯疫苗在III期临床试验结束前得到政府批准等，仍然存在安全性争议。

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