拜登最终确定当选美国总统，“现在是翻篇的时间”. December. 16, 2020 07:42. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 没有叛离性投票。美国50个州和首都华盛顿的总统选举人团当地时间14日通过投票最终确定了当选总统拜登的胜利。这是11月3日举行总统选举后的第41天。特别是，尽管总统特朗普执着于不服选举失败的诉讼战，但主要摇摆州的选举人团没有一票“背叛投票”，都将选票投给拜登，彻底确认了他的胜利。 据美联社报道，宾夕法尼亚州、密歇根州、威斯康星州等北部“锈带”地区和佐治亚州、亚利桑那州、内华达州等6个摇摆州的选举人团都把票投给了拜登。至此，选举后各媒体统计的选举人团306人（拜登）对232人（特朗普）的得票结果得到了原样确定。 与4年前总统选举中出现10人没有根据各州选举结果而是选择其他候选人不同，这次没有一人“叛离”。巧合的是，在2016年总统选举中，特朗普得到了306人的支持，民主党总统候选人希拉里·克林顿获得了232张支持票，这次的结果和当时完全一样。 当选总统拜登当天对国民演讲中评价称，“美国人内心深处跳动的是民主”，“受到威胁和考验的民主被证实是真实、强大的，有着恢复力。”他说：“就连大流行疾病或攸滥用权力都无法熄灭（民主）这一火花”，“我们投了票，维持了对制度的信念，我们选举的真实性没有受损。” 他还说，“现在是翻篇的时间了”，敦促分裂的美国社会团结起来。他还表示：“我要成为所有美国人的总统”，决心要为没有把票投给自己的人而积极努力。 对于特朗普总统方面的不服诉讼战，拜登批评说：“这是我们从未见过的极端行为，是拒绝国民的意愿、法律的支配和宪法的守护。”他还说：“（选举结果）数字显示出明显的胜利”，“现在郑重提议（特朗普）接受这个结果。” 但是，特朗普在选举人团投票进行时上传了“存在大规模选举舞弊”的推特，固守不服的立场。特朗普方面甚至当天在佐治亚州和密歇根州等部分摇摆州任意组成了没有法律权限的“替代选举人团（alternate electors）”，另外进行了投票。这些人都属于共和党。白宫高级助理史蒂芬·米勒当天在接受福克斯新闻频道采访时表示：“将把该选举团的投票结果提交给议会。” 在密歇根州，共和党籍的州众议院议员加里·艾森在参加当地广播节目时表示，“有可能发生暴力事件，很危险”，并计划到示威现场支持示威活动，结果受到了遭所在的议会委员会除名的惩戒。

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