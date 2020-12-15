提升到保持距离第三阶段、确保病床和疫苗供应，都要先下手. December. 15, 2020 07:42. . 前天达到1030名的新增确诊患者到昨天减少到了718名，但可能是因为周末检查件数减少的影响。防疫当局认为，考虑到最近的感染指数，每天最多可以出现1200名确诊患者。虽然政府担心经济损失等，在把“保持社交距离”提升到第三阶段的问题上犹豫不决，但如果有必要，就不能推迟决定。因为如果错过了勒紧新冠缰绳的时机，其损失将更大。 在稳定迅速扩散势头的同时，目前最迫切的问题是确保病床，消除医疗系统的超负荷。在确诊患者剧增的最近一两周内，全国特别是首都圈的重患者病床和普通病床事实上已经达到了饱和状态。政府前天急忙提出了追加准备287个重患者病床和4905个生活治疗中心病床的计划，但难免会受到“为时已晚的对策”的批评。 特别是，随着从昨天开始在首都圈150个临时筛选检查所进行诊断检查，确诊患者大量出现的可能性较大，因此眼下是何处安置地们的困难局面。政府不应只依靠公共医院解决问题，而应与占总病床90%的民间医院头碰头，尽快制定确保病床的方案。 随着在疫苗问题上对政府的不信任增加，国民的不安也在加重。政府8日曾表示，已经确保了4400万剂疫苗，最早将从明年2月开始接种。但是，除1000万剂阿斯利康疫苗外，其余部分并没有完成合约，而且还在进行临床试验，因此人们担心无法及时供应。政府应该公开准确的实际情况，必要时动员民间和官方的力量确保疫苗。 另外，一些专家主张，应实施比第三阶段更高强度的对策，但考虑到小个体户可能遭受的巨大损失，有必要进一步进行讨论。如果不提升目前的保持社交距离级别，也能抑制新冠疫情的扩散趋势，无疑是最佳方法。虽然由于长期实行保持社交距离令人们感到十分疲劳，但是现在，市民们必须再次发扬光大以自发参与和协助支撑韩国防疫的公民意识。在日常生活中，应该取消所有聚会和活动，遵守卫生守则等，以每个市民都成为防疫主体的觉悟来克服此次危机。

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