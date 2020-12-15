虽然可惜却需要“后比根”的时候. December. 15, 2020 07:43. by 韓基渽 record@donga.com. “严格来说，美国副国务卿史蒂芬·比根从未给韩国政府带来那么大的礼物。但是，我想今后还会出现像比根一样能十分理解韩国政府立场的美国政府高层官员吗？” 对于上周以美国国务院对朝政策特别代表身份结束最后一次访韩回到美国的比根，韩国外交部负责官员表示了这样的遗憾。实际上，在比根担任对朝政策特别代表与朝鲜进行朝核谈判的过去两年多时间里，并未有过韩国政府所期待的美国“火热的”先发制人的对朝让步。 据悉，尽管如此，比根仍还是表示“韩国是主权国家”，以最大限度地理解韩国政府立场的态度进行韩美间的磋商。当局人士表示，正因为如此，为了磋商而前往见他的韩国政府负责官员得以怀着“比根还是会听取我们的意见，不会在面前脸红脖子粗”的安心感，登上飞往美国的飞机。从韩国外交当局的立场来看，比根登上美国国务院第二号人物的地位本身就是外交资产。 比根对韩国也给予了很大的关注。一提到“比根”就会想到“一只鸡”餐馆，每次访韩时都表现出非常喜爱。他在韩国历史上表现出的兴趣也相当浓厚。在被任命为对朝政策特别代表初期，他曾表示想前往韩国参观高宗的御车，并访问了国立故宫博物馆，还背诵了高丽时代国王的名字，从政府的立场来看，他无疑是令人高兴的人物。 比根上周四天三夜的访韩期间，韩国外交安保高层负责官员全体出动，其中不乏这样的想法。比根在韩国停留的3天里，每天都与核心负责官员共进晚餐。因为新冠疫情，团体享受晚餐本身可能会引发争议，但外交部却租下了他经常光顾的首尔市钟路区“一只鸡”餐馆，真是令人胆战心惊的破格。但是这时候，韩国政府应该抛开善意和遗憾，密切关注坚持原则性对朝外交政策的“拜登时代”谁将后续负责朝核谈判。因为出现像比根一样表现出“不管说什么，先听听看”善意的人物的可能性很小。拜登政府虽然重视韩美同盟，但在朝核问题和朝鲜人权等对朝政策方面原则性很强。 专家们指出，韩国政府一直倚重比根“对韩国的尊重”而悄悄提出不太可能成为现实的“尴尬”提案，但却没能得到像样的结果，现在应该把比根的退出当作打破这种老模式、图谋“战略大转变”的机会。趁此机会，韩美达成无懈可击的共识，讨论为实现朝鲜无核化而推进的冷静而合理的战略，这将成为韩国政府应该追求的建设性的“后比根时代”对策。

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