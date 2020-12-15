非接触时代的钢琴家们投身到“公演最前线”. December. 15, 2020 07:44. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 钢琴家鲜于艺权和林东赫成为了“With Corona”时代加速的在线古典音乐体验的领路人。鲜于艺权在首尔乐天音乐厅担任引领虚拟现实(VR)巡回演出的导向作用。林东赫与郑致溶指挥韩国交响乐团一起参与了用多种视角和音响欣赏演奏的“多视角•多音响”影像。 鲜于艺权参与的VR内容“乐天音乐厅所传达的艺术”是通过VR入场的演出场巡游。在第一部中，在鲜于艺权和乐天音乐厅金时镇经理的带领下，将听取有关该厅建筑风格和特点的介绍，并和演奏家朴俊浩一起了解设置在观众席正面的管风琴。移动到钢琴保管室，可以听到恒温•恒湿装置等有关乐器维护方法的介绍，并仔细观察钢琴家教钢琴的方法。 在第二部分，钢琴被布置在舞台上，鲜于艺权将演奏莫扎特的10号钢琴奏鸣曲和阿卡迪•博洛多斯编曲的《Touch进行曲》。该服务在LG U+ U+VR应用软件(APP)中免费向用户提供服务，在迎来30、31日乐天演唱会送年音乐会公演之际，还可以在大厅照片墙进行体验活动。 《on：古典韩国交响乐团X林东赫》的内容包括11台摄像机和40台麦克风，可以欣赏到管弦乐团和钢琴家参与的演奏。多视角由导演版剪辑、指挥家、钢琴家、弦乐•管乐部分、观众席、专家解说等7个视角构成。从指挥者的指尖到钢琴家的表情，定音鼓表面的颤动，捕捉到了在现场演出中也很难见到的细腻场面。还可以将想要的画面放大到4倍的分割画面或画面。 多音响也提供前所未有的体验。指挥者听到的声音、观众席听到的声音、弦乐器或管乐器演奏者听到的声音等，从每个角度都能体验到不同的声音。崔镇录音大师(Tone Meister•录音导演)全权负责音频工作。演奏曲目除了林东赫协奏的贝多芬钢琴协奏曲3号外，还有贝多芬第1交响曲和莫扎特《费加罗的婚姻》序曲。再现了贝多芬本想在维也纳城堡剧院举行，但因协奏曲的完成被推迟而未能举行的220年前的演唱会。 音乐专栏作家李相民、李智英、黄德浩像解说体育比赛一样说明了演出的要点。 网络视频服务(OTT)“Wavve”用户可以在移动应用程序5GX馆欣赏。还可以在Wavve和Btv购买VOD。

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