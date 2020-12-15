无法阻挡的“孙-凯恩组合”...只剩下破纪录的事情了. December. 15, 2020 07:45. by 兪載泳 elegant@donga.com. 代表英格兰足球超级联赛(EPL)的最佳搭档再次合作进球。 托特纳姆热刺队的孙兴慜(28岁)和哈里•凯恩(27岁)14日在英国伦敦塞尔赫斯特公园球场结束的英超第12轮与水晶宫队的比赛中，分别贡献了助攻和进球。上半场第23分钟，得到孙兴慜助攻的凯恩以一记痛快的远射攻破了对方球门。孙兴慜贡献了联赛第4次助攻(10球)，凯恩则贡献了联赛第9粒入球(10次助攻)。孙兴慜在欧罗巴联赛中攻入3球，助攻3次，本赛季已奉献13球和7次助攻，总攻击点达到20个。托特纳姆热刺队在下半场末尾被对方攻入扳平一球，以1比1战平，但以25分(7胜4平1负)的战绩继续领跑联赛。托特纳姆热刺队还延续了联赛11场比赛不败(7胜4平)的纪录。 当天的进球是两人在本赛季联赛中合作攻入的第12粒进球。托特纳姆热刺队全队打进的24粒进球中，有一半来自两人的配合。英超历史上单赛季最多得分合作记录是1994~1995赛季当时布莱克本的阿兰•希勒勒和克里斯•萨顿的13粒进球。还没打完一半的联赛，因此孙兴慜和凯恩打破纪录只是时间问题。 孙-凯恩组合共打进32球，距离英超历史最高得分合作纪录仅一步之遥。从2004年到2012年，德罗巴和兰帕德共同效力切尔西时期，两人共打进36球。孙-凯恩组合距离前辈只相差4球。 有评价认为，尊重彼此的长处，发挥专利的默契度达到了顶点。孙兴慜本赛季联赛的4次助攻都给了凯恩。凯恩也把10次助攻中的8个投给了孙兴慜。 现在，在机会出现的情况下，两人会本能地互相观察对方。在主教练何塞•穆里尼奥的体制下，凯恩甚至起到了吸引对方防守队员到中场线后传球给反击队友的作用。得益于此，孙兴慜利用擅长的速度，每场比赛都有多次与守门员一对一对抗的机会。孙兴慜即使自己有射门机会，也会考虑处于得分概率更高位置的凯恩，并给予照顾。负责角球等定位球的孙兴慜的犀利传球和凯恩的高击球点配合也非常默契。在与水晶宫队的比赛中，孙兴慜从侧面快速移动到对方门前，吸引对方3名防守队员后，传球给了身处空位的凯恩，接到球的凯恩可以自由射门。 每场比赛的对手为了阻止托特纳姆热刺队的核心进攻路线，动员了所有的封锁战略，但“世界级组合”的打法也在不断进化。

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