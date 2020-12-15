美国向韩国施压，转达对“防止谷歌强势法”的忧虑. December. 15, 2020 07:45. by 柳根亨 noel@donga.com. 据悉，美国政府向韩国政府转达了担忧韩国国会正在推进的“防止谷歌强势法（电气通信事业法修正案）”的信息。 据共同民主党议员全在洙办公室和有关部门14日透露，韩国驻美大使馆上月向外交部、产业通商资源部、科学技术信息通信部、广播通信委员会等部门提交了《关于就谷歌应用商店运营政策与美国贸易代表部副代表处有线通话结果》公文。虽然这一公文被归类为机密，没有公开具体内容，但据悉，其中包含了美国贸易代表部对防止谷歌强势法的担忧。共同民主党相关人士表示：“其中包括‘防止谷歌强势法针对特定企业，如果扩大为贸易问题等，对韩国不利’的内容。” 谷歌公司9月表示，从明年开始，在谷歌Play（APP市场）流通的所有内容都将适用该公司结算方式（In-App结算）并收取30%的手续费率。国内网络企业表示强烈反对，认为依赖谷歌平台的国内信息技术企业将遭受损失。 对此，国会科学技术情报广播通信委员会所属的朝野议员为了阻止“In-App结算、手续费30%义务化”，提出了多项相关法案。其中包括规定应用程序市场开发商不能利用垄断地位强制使用特定结算手段等方案。 截止到10月份，朝野几乎没有分歧，但从上月开始，以在野党为中心，认为有关法案有可能与韩美自由贸易协定相抵触等的慎重论正在扩大。在此次定期国会上，也没能越过常任委员会的门槛。谷歌已经后退一步，将原定从明年1月开始适用的新应用程序征收30%的手续费的方针推迟到明年9月末。

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